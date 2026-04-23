محمد إسماعيل يغيب عن لقاء إنبي

أعلن نادي الزمالك غياب محمد إسماعيل لاعب الفريق عن مواجهة إنبي في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية من الدوري المصري.

وانتصر الزمالك على بيراميدز بنتيجة 1-0 في الجولة الثالثة من مرحلة المنافسة على اللقب.

وتحصل إسماعيل على بطاقة صفراء ضد بيراميدز في نهاية الشوط الأول.

ولم يشارك إسماعيل في الشوط الثاني وعوضه محمد السيد مع انطلاق آخر 45 دقيقة من اللقاء.

ويستعد الزمالك للقاء إنبي يوم الإثنين المقبل في الخامسة عصرا لحساب الجولة الرابعة من المرحلة النهائية.

وخاض إسماعيل مع الزمالك 28 مباراة سجل هدفا وحيدا في جميع المسابقات.

ورفع الزمالك رصيده لـ 49 نقطة ابتعد بها في الصدارة فيما توقف رصيد بيراميدز في المركز الثاني برصيد 44 نقطة وبالتساوي مع الأهلي.