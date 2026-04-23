7 مباريات بلا هزيمة.. المحلة يخطف نقطة أمام بتروجت ويقترب من رقم قياسي

الخميس، 23 أبريل 2026 - 22:29

كتب : FilGoal

غزل المحلة

تعادل غزل المحلة مع بتروجت بهدف لكل فريق في الجولة السادسة من مرحلة تفادي الهبوط في الدوري المصري.

وسجل هدف غزل المحلة عبد الرحيم عموري، وأحرز هدف بتروجت بدر موسى.

ووصل غزل المحلة للتعادل رقم 17 الموسم الحالي في الدوري المصري ويبتعد بفارق تعادلين عن الرقم القياسي المسجل بإسم الإسماعيلي كأعلى عدد من التعادلات في الدوري المصري بـ19 تعادل في موسم واحد عام 2014-2015.

ورفع بتروجت رصيده للنقطة 34 في المركز الرابع، بينما وصل رصيد غزل المحلة للنقطة 29 في المركز السادس.

افتتح بدر موسى أهداف بتروجت في الدقيقة 23 بتسديدة صاروخية بعد تمريرات متبادلة مع أمادو باه.

وأحرز عبد الرحيم عموري هدف التعادل قبل نهاية المباراة بـ10 دقائق برأسية متقنة بعد عرضية من أحمد عتمان.

ليواصل غزل المحلة سلسلة الـ7 مباريات بدون هزيمة بانتصارين و5 تعادلات، حيث لم يتلقى الهزيمة منذ مباراة الاتحاد السكندري يوم 2 مارس الماضي والتي انتهت بهزيمة المحلة 2-0.

