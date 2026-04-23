7 مباريات بلا هزيمة.. المحلة يخطف نقطة أمام بتروجت ويقترب من رقم قياسي

تعادل غزل المحلة مع بتروجت بهدف لكل فريق في الجولة السادسة من مرحلة تفادي الهبوط في الدوري المصري.

وسجل هدف غزل المحلة عبد الرحيم عموري، وأحرز هدف بتروجت بدر موسى.

ووصل غزل المحلة للتعادل رقم 17 الموسم الحالي في الدوري المصري ويبتعد بفارق تعادلين عن الرقم القياسي المسجل بإسم الإسماعيلي كأعلى عدد من التعادلات في الدوري المصري بـ19 تعادل في موسم واحد عام 2014-2015.

ورفع بتروجت رصيده للنقطة 34 في المركز الرابع، بينما وصل رصيد غزل المحلة للنقطة 29 في المركز السادس.

افتتح بدر موسى أهداف بتروجت في الدقيقة 23 بتسديدة صاروخية بعد تمريرات متبادلة مع أمادو باه.

وأحرز عبد الرحيم عموري هدف التعادل قبل نهاية المباراة بـ10 دقائق برأسية متقنة بعد عرضية من أحمد عتمان.

"تسديدة على الطاير.. ورأسية مميزة ".. أهداف مباراة (غزل المحلة 1 -1 بتروجت) — ON Sport (@ONTimeSports) April 23, 2026

ليواصل غزل المحلة سلسلة الـ7 مباريات بدون هزيمة بانتصارين و5 تعادلات، حيث لم يتلقى الهزيمة منذ مباراة الاتحاد السكندري يوم 2 مارس الماضي والتي انتهت بهزيمة المحلة 2-0.