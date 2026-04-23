بيزيرا يقود الزمالك للابتعاد بصدارة الدوري المصري بفوز قاتل أمام بيراميدز

ابتعد الزمالك في صدارة الدوري المصري بالفوز على بيراميدز بهدف دون رد لحساب الجولة الثالثة من مرحلة المنافسة على اللقب من الدوري المصري.

سجل جوان بيزيرا هدف الأبيض الوحيد في اللقاء.

وحقق الزمالك 12 انتصارا أمام بيراميدز مقابل 9 تعادلات و3 انتصارات لبيراميدز.

ولم يخسر الزمالك في آخر 4 مواجهات ضد بيراميدز ففاز في 2 بركلات الترجيح في نهائي كأس مصر ونصف نهائي السوبر المصري، وحقق الفوز في مرحلتي الدوري هذا الموسم.

ولأول مرة يفوز الزمالك على بيراميدز ذهابا وإيابا في الدوري منذ موسم 2021-22.

ورفع الزمالك رصيده لـ 49 نقطة ابتعد بها في الصدارة فيما توقف رصيد بيراميدز في المركز الثاني برصيد 44 نقطة وبالتساوي مع الأهلي.

ويستعد الزمالك للقاء إنبي في الجولة الرابعة، فيما سيلتقي بيراميدز مع الأهلي وكلا المباراتين يوم 27 أبريل الجاري.























































































































































































































التشكيل

بدأ محمود حمدي "الونش" في الدفاع، فيما تقدم محمد إسماعيل لخط الوسط.

وعاد أحمد فتوح لمركز الظهير الأيسر لتعويض غياب محمود بنتايك.

في المقابل بدأ ناصر ماهر في وسط بيراميدز بدلا من حامد حمدان الغائب بسبب الإيقاف.

فيما قاد فيستون ماييلي هجوم الفريق السماوي.

وصف المباراة

لم ينتظر نادي الزمالك كثيرا من أجل أول تهديد، عرضية من جوان بيزيرا ورأسية من ناصر منسي في الدقيقة 9 لكن الكرة لم تشكل خطورة على مرمى أحمد الشناوي.

وبعد 3 دقائق أطلق عبد الله السعيد تصويبة قوية مرت بجوار القائم الأيسر للشناوي.

يا ولد يا عبد الله 👌 تسديدة قوية من عبد الله السعيد تمر بجوار قائم بيراميدز

أول رد من بيراميدز جاء عن طريق محمود "زلاكة" إثر تمريرة طولية من ناصر ماهر لكن تسديدته جاءت ضعيفة وسهلة في يد مهدي سليمان في الدقيقة 11.

ماذا أهدرت يا زالاكا❌فرصة تضييع من زالاكا بعد إنفراد مع المهدي سليمان

وفي الدقيقة 13 أجرى بيراميدز تغييرا اضطراريا بسبب إصابة أسامة جلال في العضلة الخلفية وعوضه محمود مرعي.

هدأت أحداث اللقاء بعض الشيء، وفي الدقيقة 25 أشهر الحكم بطاقة صفراء أولى في الدقيقة 25 لأحمد سامي بعد تدخل قوي على قدم ناصر منسي.

بطاقة صفراء تعني غياب المدافع الدولي عن مباراة الفريق ضد الأهلي في الجولة المقبلة.

مطالبات من لاعبي الزمالك لحكم المباراة باستخدام "الفار" 🤚 وإنذار لمدرب بيراميدز للاعتراض

وأشهر الغازي بطاقة صفراء ثانية بعدها مباشرة لكرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز بسبب اعتراضه على القرارات.

وسجل زلاكة هدفا لم يُحتسب بداعي التسلل على فيستون ماييلي في الدقيقة 33.

وعاد الهدوء ليسود أرض الملعب مجددا، وأنهى الغازي الشوط الأول بإشهار بطاقة صفراء لمحمد إسماعيل لاعب الزمالك لينتهي الشوط الأول سلبيا.

الشوط الثاني

أجرى معتمد جمال أول تغييراته في بداية الشوط الثاني بمشاركة محمد السيد بدلا من محمد إسماعيل.

وفي الدقيقة 49 جاءت أول فرصة الـ 45 دقيقة الثانية برأسية من أحمد سامي علت عارضة الزمالك.

وتوقفت المباراة ما يقارب 3 دقائق بسبب تعرض أحمد عاطف "قطة" للإصابة إثر اصطدام مع زميله فيستون ماييلي.

سلامات قطة.. اللاعب يسقط على الأرض بعد الاصطدام بزميله مايلي

وأجرى يورتشيتش تغييرا اضطراريا جديدا بمشاركة يوسف إبراهيم "أوباما" في الدقيقة 55 بدلا من قطة الذي نُقل للمستشفى.

وفي الدقيقة 62 أطلق محمد حمدي تصويبة أرضية مرت بجوار قائم مهدي سليمان.

وفي الدقيقة 74 أوقف عبد الله السعيد فرصة مرتدة للسماوي بعرقلة ناصر ماهر على حدود منطقة الجزاء من الجهة اليسرى.

وأجرى يورتشيتش 3 تغييرات دفعة واحدة بمشاركة عودة فاخوري ووليد الكرتي ومروان حمدي بدلا من مصطفى زيكو وناصر ماهر وفيستون ماييلي على الترتيب.

ورد معتمد جمال بإشراك شيكو بانزا بدلا من الدباغ في الدقيقة 77.

بعد أقل من دقيقة من مشاركته كبديل انفرد بانزا بالمرمى بعد بينية بيزيرا، لكن نسديدته جاءت سهلة في يد الشناوي.

وفي الدقيقة 82 أرسل فاخوري عرضية من الجهة اليسرى لكن رأسية مروان ارتطمت بالدفاع وطالب بضربة جزاء لكن الحكم رفض احتسابها.

وفي الدقيقة 85 شيكو بانزا راوغ محمود مرعي من الجهة اليسرى وتوغل وأرسل عرضية أرضية أودعها جوان بيزيرا في الشباك معلنا الهدف الأول في اللقاء.

زي بيزيرا ما لقينا 👏🏹 شيكو بانزا يصنع وبيزيرا يسجل الهدف الأول للزمالك في بيراميدز

وفي الدقيقة 89 شارك أحمد ربيع بدلا من السعيد.

وفي الدقيقة 90+1 سجل بانزا الهدف الثاني بعد عرضية ناصر منسي لكن تقنية الفيديو تدخلت وألغت الهدف بداعي التسلل.

وضغط بيراميدز في الوقت بدلا من الضائع وتألق مهدي سليمان في التصدي لفرصة محققة مبقيا على فرص الزمالك في اللقاء.

وأطلق الغازي صافرته معلنا نهاية اللقاء وفوز الزمالك بـ 3 نقاط والابتعاد في قمة الدوري المصري.