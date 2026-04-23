الزمالك يبتعد بالصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الثالثة

الخميس، 23 أبريل 2026 - 22:09

كتب : FilGoal

بيراميدز - الزمالك

ابتعد الزمالك بصدارة الترتيب بعد 3 جولات من مجموعة تحديد البطل بالدوري.

وحقق الزمالك الفوز على حساب بيراميدز بهدف نظيف سجله جوان بيزيرا لاعب الفريق الأبيض، في الجولة الثالثة بمجموعة البطولة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 49 نقطة بفارق 5 نقاط أمام ملاحقيه بيراميدز والأهلي.

وتعادل المصري وإنبي بهدفين لكل فريق ضمن الجولة ذاتها، وحقق سيراميكا كليوباترا الفوز على حساب سموحة بهدفين نظيفين.

جدول ترتيب الدوري

الزمالك 49 نقطة من مباراتين

بيراميدز 44 نقطة من مباراتين

الأهلي 44 نقطة من مباراتين

سيراميكا كليوباترا 43 نقطة من 3 مباريات

إنبي 35 نقطة من 3 مباريات

المصري 34 نقطة من 3 مباريات

سموحة 31 نقطة من 3 مباريات

ويلتقي في الجولة المقبلة سموحة أمام المصري، والزمالك أمام إنبي، فيما يواجه الأهلي منافسه بيراميدز.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في الدوري إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

فيما يتأهل صاحب المركز الثالث إلى بطولة الكونفدرالية، بجانب بطل الكأس.

ويقام الدوري هذا الموسم بمشاركة 21 فريقا، ليقام بنظام دور واحد، ويتأهل أول 7 فرق لمجموعة البطولة للمنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة قاريا، فيما تخوض الفرق من المراكز الثامن حتى الـ 21 للمنافسة في مجموعة الهروب من الهبوط.

