نقل أحمد عاطف "قطة" إلى المستشفى بعد إصابته أمام الزمالك

الخميس، 23 أبريل 2026 - 21:37

كتب : FilGoal

إصابة أحمد عاطف قطة - بيراميدز - الزمالك

أعلن نادي بيراميدز نقل أحمد عاطف "قطة" لاعب الفريق إلى المستشفى بعد استبداله من المباراة أمام الزمالك في الدوري المصري.

وغادر أحمد عاطف الملعب مصابا في الدقيقة 55 بعد اصطدامه مع فيستون مايلي مهاجم بيراميدز.

ووفقا للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز تم نقل أحمد عاطف إلى المستشفى بعد تعرضه لاصطدام قوي مع فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز في إحدى الكرات وقرر الجهاز الطبي خروجه مستبدلا حفاظا على سلامته ونزول يوسف إبراهيم "أوباما" بديلا.

قطة: بالتوفيق لمنتخب مصر في البطولة العربية وأمم إفريقيا.. كنت أتمنى التواجد معكم قطة: سعيد بأول هاتريك مع بيراميدز.. ونريد الحفاظ على لقب دوري الأبطال حامل اللقب يضرب بقوة.. بيراميدز يفوز على ريفيرز بهاتريك قطة منذ نجمي الزمالك والأهلي.. قطة يسجل "هاتريك" في ريفيرز يونايتد

وقرر الجهاز الطبي نقل قطة مباشرة بسيارة الإسعاف من الملعب إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية والأشعة من أجل الاطمئنان عليه.

وشهدت المباراة خروج أسامة جلال في الدقيقة 13 من بداية مباراة بيراميدز أمام الزمالك، بسبب الإصابة ليحل محمود مرعي بدلا منه.

ويلعب بيراميدز والزمالك في الجولة الثالثة لحساب مرحلة البطولة من الدوري والمقامة على استاد القاهرة.

ويلتقي بيراميدز أمام الأهلي في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري يوم الإثنين المقبل 27 إبريل.

ويغيب علي جبر بسبب الإصابة، لينضم إليه أسامة جلال ضمن قائمة المصابين.

كما يغيب أحمد سامي مدافع بيراميدز عن مواجهة الأهلي نتيجة تراكم الإصابات بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة أمام الزمالك.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، متجاوزا الأهلي بفارق الأهداف.

فيما يتصدر الزمالك المسابقة برصيد 46 نقطة.

ويلعب الزمالك أمام بيراميدز على استاد القاهرة في الجولة الثالثة، وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي دون أهداف.

مؤتمر معتمد جمال: الزمالك لم يفز بالدوري بعد.. ولا أجد كلمات كافية لشكر الجماهير كما كشف في الجول.. الزمالك يعلن إصابة بنتايك بشد في العضلة الضامة بيراميدز يعلن تفاصيل إصابة قطة.. وموعد الجراحة بعد تعافيه من الإصابة.. كريم فؤاد يشارك في جزء من التدريبات الجماعية لـ الأهلي محمد إسماعيل يغيب عن لقاء إنبي عرض هدف الزمالك عبر هاتفه.. مؤتمر يورشيتش: لا يمكن لعب الكرة في ظل هذا التحكيم 7 مباريات بلا هزيمة.. المحلة يخطف نقطة أمام بتروجت ويقترب من رقم قياسي الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد إنبي.. والقناة الناقلة
كرة طائرة - الأهلي يفوز على الكاميرون الرياضي في افتتاح مشواره ببطولة إفريقيا 14 دقيقة | كرة طائرة
مؤتمر معتمد جمال: الزمالك لم يفز بالدوري بعد.. ولا أجد كلمات كافية لشكر الجماهير 16 دقيقة | الدوري المصري
كما كشف في الجول.. الزمالك يعلن إصابة بنتايك بشد في العضلة الضامة 24 دقيقة | الدوري المصري
بيراميدز يعلن تفاصيل إصابة قطة.. وموعد الجراحة 28 دقيقة | الدوري المصري
بعد تعافيه من الإصابة.. كريم فؤاد يشارك في جزء من التدريبات الجماعية لـ الأهلي 34 دقيقة | الكرة المصرية
محمد إسماعيل يغيب عن لقاء إنبي 42 دقيقة | الدوري المصري
عرض هدف الزمالك عبر هاتفه.. مؤتمر يورشيتش: لا يمكن لعب الكرة في ظل هذا التحكيم 56 دقيقة | الدوري المصري
7 مباريات بلا هزيمة.. المحلة يخطف نقطة أمام بتروجت ويقترب من رقم قياسي ساعة | الدوري المصري
1 انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) بيراميدز.. الأبيض يبتعد في الصدارة 2 انتهت طريق الزمالك - أولمبيك آسفي (1)-(1) اتحاد العاصمة.. الفريق الجزائري إلى النهائي 3 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي 4 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري
