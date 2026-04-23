نقل أحمد عاطف "قطة" إلى المستشفى بعد إصابته أمام الزمالك

أعلن نادي بيراميدز نقل أحمد عاطف "قطة" لاعب الفريق إلى المستشفى بعد استبداله من المباراة أمام الزمالك في الدوري المصري.

وغادر أحمد عاطف الملعب مصابا في الدقيقة 55 بعد اصطدامه مع فيستون مايلي مهاجم بيراميدز.

ووفقا للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز تم نقل أحمد عاطف إلى المستشفى بعد تعرضه لاصطدام قوي مع فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز في إحدى الكرات وقرر الجهاز الطبي خروجه مستبدلا حفاظا على سلامته ونزول يوسف إبراهيم "أوباما" بديلا.

سلامات قطة.. اللاعب يسقط على الأرض بعد الاصطدام بزميله مايلي pic.twitter.com/Wf1Q4WB9xf — ON Sport (@ONTimeSports) April 23, 2026

وقرر الجهاز الطبي نقل قطة مباشرة بسيارة الإسعاف من الملعب إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية والأشعة من أجل الاطمئنان عليه.

وشهدت المباراة خروج أسامة جلال في الدقيقة 13 من بداية مباراة بيراميدز أمام الزمالك، بسبب الإصابة ليحل محمود مرعي بدلا منه.

ويلعب بيراميدز والزمالك في الجولة الثالثة لحساب مرحلة البطولة من الدوري والمقامة على استاد القاهرة.

ويلتقي بيراميدز أمام الأهلي في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري يوم الإثنين المقبل 27 إبريل.

ويغيب علي جبر بسبب الإصابة، لينضم إليه أسامة جلال ضمن قائمة المصابين.

كما يغيب أحمد سامي مدافع بيراميدز عن مواجهة الأهلي نتيجة تراكم الإصابات بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة أمام الزمالك.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، متجاوزا الأهلي بفارق الأهداف.

فيما يتصدر الزمالك المسابقة برصيد 46 نقطة.

ويلعب الزمالك أمام بيراميدز على استاد القاهرة في الجولة الثالثة، وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي دون أهداف.