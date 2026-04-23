أزمة في الدفاع قبل مواجهة الأهلي.. طبيب بيراميدز يكشف طبيعة إصابة أسامة جلال

كشف مصطفى المنيري طبيب بيراميدز، عن تفاصيل إصابة أسامة جلال مدافع الفريق.

وخرج أسامة جلال في الدقيقة 13 من بداية مباراة بيراميدز أمام الزمالك، بسبب الإصابة ليحل محمود مرعي بدلا منه.

ويلعب بيراميدز والزمالك في الجولة الثالثة لحساب مرحلة البطولة من الدوري والمقامة على استاد القاهرة.

وقال المنيري في تصريحات عبر المركز الإعلامي لبيراميدز: "أسامة جلال تعرض لإصابة في العضلة الخلفية."

وأكمل طبيب بيراميدز "سيخضع أسامة جلال لفحوصات طبية وأشعة خلال الساعات المقبلة لتحديد مدى قوة الإصابة ومدة العلاج."

ويعاني بيراميدز من نقص عددي في صفوفه بمركز قلب الدفاع قبل مواجهة الأهلي في الجولة الرابعة.

ويلتقي بيراميدز أمام الأهلي في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري يوم الإثنين المقبل 27 إبريل.

ويغيب علي جبر بسبب الإصابة، لينضم إليه أسامة جلال ضمن قائمة المصابين.

كما يغيب أحمد سامي مدافع بيراميدز عن مواجهة الأهلي نتيجة تراكم الإصابات بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة أمام الزمالك.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، متجاوزا الأهلي بفارق الأهداف.

فيما يتصدر الزمالك المسابقة برصيد 46 نقطة.

ويلعب الزمالك أمام بيراميدز على استاد القاهرة في الجولة الثالثة، وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي دون أهداف.