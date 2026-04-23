ديلي ميل: سلوت مازال الرجل المناسب لقيادة مشروع ليفربول

الخميس، 23 أبريل 2026 - 20:57

كتب : FilGoal

أرني سلوت مدرب ليفربول

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية موقف إدارة ليفربول من قيادة أرني سلوت للريدز الموسم المقبل.

وأوضح التقرير أن إدارة النادي ترى أن تقييم العمل لا يعتمد فقط على موسم واحد، بل على مشروع متكامل.

وأضاف التقرير "لو قيل مسبقا إن المدرب الجديد سيقود الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في موسم، ثم نجح في التتويج بالدوري الإنجليزي في الموسم التالي، لكان ذلك مقبولا بالكامل داخل النادي."

وجاء في التقرير أن إدارة ليفربول تتفق مع سلوت في وجود بعض العوامل التي أثرت على الفريق خلال الموسم الحالي، والتي تعتبرها عوامل مُخففة في تقييم الأداء العام.

وتؤمن الإدارة بأن سلوت ما زال الرجل المناسب لقيادة المشروع الفني للفريق في المرحلة المقبلة، مع استمرار الثقة في قدرته على إعادة الفريق للمنافسة بقوة على البطولات.

وتولى سلوت تدريب ليفربول صيف 2024 خلفا ليورجن كلوب مدرب الريدز السابق، وينتهي عقده صيف 2027.

وقاد سلوت ليفربول الموسم الحالي في 52 مباراة محققا 27 انتصارا، و7 تعادلات، و18 هزيمة.

ووصل إجمالي مبارياته مع ليفربول لـ108 مباراة محققا 65 انتصارا، و16 تعادل، و27 هزيمة.

وحقق مع ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة وبفارق 3 نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع.

ليفربول أرني سلوت
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) بيراميدز.. الأبيض يبتعد في الصدارة 2 انتهت طريق الزمالك - أولمبيك آسفي (1)-(1) اتحاد العاصمة.. الفريق الجزائري إلى النهائي 3 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي 4 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري
/articles/527850/ديلي-ميل-سلوت-مازال-الرجل-المناسب-لقيادة-مشروع-ليفربول