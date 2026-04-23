ديلي ميل: سلوت مازال الرجل المناسب لقيادة مشروع ليفربول
الخميس، 23 أبريل 2026 - 20:57
كتب : FilGoal
كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية موقف إدارة ليفربول من قيادة أرني سلوت للريدز الموسم المقبل.
وأوضح التقرير أن إدارة النادي ترى أن تقييم العمل لا يعتمد فقط على موسم واحد، بل على مشروع متكامل.
وأضاف التقرير "لو قيل مسبقا إن المدرب الجديد سيقود الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في موسم، ثم نجح في التتويج بالدوري الإنجليزي في الموسم التالي، لكان ذلك مقبولا بالكامل داخل النادي."
وجاء في التقرير أن إدارة ليفربول تتفق مع سلوت في وجود بعض العوامل التي أثرت على الفريق خلال الموسم الحالي، والتي تعتبرها عوامل مُخففة في تقييم الأداء العام.
نرشح لكم
كاريك: المقارنات لا تصنع الفارق.. وأنا هنا لمساعدة فريقي رودري: تحقيق لقب الدوري رغم المعاناة له متعة خاصة ذا أثلتيك: إنزو يدخل خيارات مانشستر سيتي لتعويض رحيل برناردو سيلفا مؤتمر أربيلوا: يجب أن ننتصر في مبارياتنا المقبلة.. وعدم الفوز مسؤوليتي أولا يامال: أبتعد عن الملاعب في الفترة التي أريد التواجد بها.. وسأدعم الفريق دائما حارس اليابان: مانشستر يونايتد؟ لا أحد يعلم ماذا يخبىء المستقبل تقرير: إصابة جديدة تهدد مشاركة لوكاكو في كأس العالم 2026 "نهاية موسمه".. برشلونة يعلن تفاصيل إصابة لامين يامال وموقفه من كأس العالم
أخر الأخبار
محمد إسماعيل يغيب عن لقاء إنبي 31 دقيقة | الدوري المصري