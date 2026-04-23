ديلي ميل: سلوت مازال الرجل المناسب لقيادة مشروع ليفربول

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية موقف إدارة ليفربول من قيادة أرني سلوت للريدز الموسم المقبل.

وأوضح التقرير أن إدارة النادي ترى أن تقييم العمل لا يعتمد فقط على موسم واحد، بل على مشروع متكامل.

وأضاف التقرير "لو قيل مسبقا إن المدرب الجديد سيقود الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في موسم، ثم نجح في التتويج بالدوري الإنجليزي في الموسم التالي، لكان ذلك مقبولا بالكامل داخل النادي."

وجاء في التقرير أن إدارة ليفربول تتفق مع سلوت في وجود بعض العوامل التي أثرت على الفريق خلال الموسم الحالي، والتي تعتبرها عوامل مُخففة في تقييم الأداء العام.