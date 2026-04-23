الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد إنبي.. والقناة الناقلة والمعلق
الخميس، 23 أبريل 2026 - 22:10
كتب : FilGoal
يواجه الزمالك منافسه إنبي في الجولة الرابعة من مرحلة حسم لقب الدوري المصري.
ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة.
ويأتي إنبي في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة.
وحقق الزمالك الفوز أمام بيراميدز بهدف نظيف سجله جوان بيزيرا في الجولة الثالثة، وكذلك تعادل إنبي أمام المصري بهدفين لكل فريق.
وحقق إنبي الفوز على حساب الزمالك بهدف نظيف في مباراة الدور الاول التي أقيمت بين الفريقين.
موعد مباراة الزمالك أمام إنبي
تقام المباراة الإثنين 27 أبريل.
وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.
وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.
ويعلق على اللقاء حاتم بطيشة.
قائمة الأهلي - انضمام عمر معوض وغياب بلعمري وكامويش أمام بيراميدز منتظرا نهاية الدوري.. في الجول يكشف كيف يفكر منتخب مصر بشأن معسكر كأس العالم صاحب تاريخ دولي ضئيل وسبق له التواجد بين الفريقين.. حكم ألماني للقاء بيراميدز والأهلي ناجي حكما لمباراة الزمالك وإنبي.. ووفا لسموحة والمصري رئيس الإسماعيلي: ديون النادي تتخطى الـ200 مليون.. و3 خطوات للتخلص منها في الجول يكشف حقيقة طلب بلعمري العلاج في المغرب.. وموقفه أمام الزمالك الشريعي: هذه حقيقة مفاوضات الزمالك والأهلي لضم لاعبي إنبي 3 قرارات في اجتماع الأهلي