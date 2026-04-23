الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد إنبي.. والقناة الناقلة والمعلق

الخميس، 23 أبريل 2026 - 22:10

كتب : FilGoal

جوان بيزيرا - الزمالك ضد إنبي

يواجه الزمالك منافسه إنبي في الجولة الرابعة من مرحلة حسم لقب الدوري المصري.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة.

ويأتي إنبي في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة.

وحقق الزمالك الفوز أمام بيراميدز بهدف نظيف سجله جوان بيزيرا في الجولة الثالثة، وكذلك تعادل إنبي أمام المصري بهدفين لكل فريق.

وحقق إنبي الفوز على حساب الزمالك بهدف نظيف في مباراة الدور الاول التي أقيمت بين الفريقين.

موعد مباراة الزمالك أمام إنبي

تقام المباراة الإثنين 27 أبريل.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.

وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويعلق على اللقاء حاتم بطيشة.

