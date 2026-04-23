نبيل عماد يشارك في هبوط النجمة رسميا بعد الخسارة أمام التعاون

الخميس، 23 أبريل 2026 - 20:42

كتب : FilGoal

شارك نبيل عماد لاعب وسط النجمة، في خسارة فريقه أمام التعاون في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الأسبوع الـ29 من الدوري السعودي.

وخسر النجمة أمام التعاون بهدفين لهدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وهبط النجمة رسميا إلى دوري الدرجة الثانية السعودي، بعدما توقف رصيده عند 11 نقطة مبتعدا عن ضمك صاحب المركز الـ 15 أول المراكز الباقية برصيد 26 نقطة.

وحتى في حالة فوز النجمة في مبارياته الخمس المقبلة سيصل إلى نفس رصيد ضمك 26 نقطة، ولكن فارق المواجهات المباشرة يرجح كفة منافسه، ليهبط رسميا.

وشارك نبيل عماد أساسيا في المباراة، وتلقى بطاقة صفراء في الدقيقة 59.

سجل في البداية فيتور فارجاس للتعاون، بالخطأ في مرماه.

وانتهى الشوط الأول بتقدم التعاون بهدف نظيف.

وأضاف مارين بيتكوف الهدف الثاني للتعاون في الشوط الثاني بالدقيقة 63.

وقلص النتيجة سامير كايتانو لاعب النجمة، في الدقيقة 84، لتنتهي المباراة بفوز التعاون 2-1.

ورفع التعاون رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس.

وانضم نبيل عماد إلى النجمة السعودي قادما من الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعقد يمتد لموسم ونصف.

