الإنذار التاسع.. أحمد سامي يغيب عن لقاء بيراميدز ضد الأهلي

يغيب أحمد سامي مدافع بيراميدز عن مواجهة الأهلي في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وتحصل سامي على بطاقة صفراء ضد الزمالك في الجولة الثالثة والمقامة حاليا على أرض استاد القاهرة.

وأشهر الحكم محمد الغازي بطاقة صفراء لسامي بسبب التدخل بقوة على قدم ناصر منسي في الدقيقة 25.

وتحصل سامي على بطاقة صفراء ضد سيراميكا كليوباترا ثم الزمالك في المرحلة الأولى، وتبعها ببطاقة صفراء ثالثة ضد الزمالك في المرحلة النهائية.

ويلتقي بيراميدز مع الأهلي يوم الإثنين المقبل 27 أبريل على استاد الدفاع الجوي.

وسيكون ذلك الإيقاف الثالث لسامي هذا الموسم بعدما غاب مرتين بسبب تراكم البطاقات أيضا.

ويعد سامي الأكثر حصولا على بطاقات صفراء هذا الموسم في الدوري المصري برصيد 9 بطاقات ويليه عبد الرحيم دغموم لاعب المصري ومحمد ربيعة لاعب زد برصيد 8 لكل لاعب.

وخاض سامي هذا الموسم في جميع المسابقات 39 مباراة صنع هدفين وتحصل على 10 بطاقات صفراء.