كاريك: المقارنات لا تصنع الفارق.. وأنا هنا لمساعدة فريقي

الخميس، 23 أبريل 2026 - 20:09

كتب : FilGoal

رفض مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد المؤقت، المقارنات بين فترته الحالية وفترة أولي جونار سولشاير مدرب الفريق سابقا، مؤكدا أنه يجب الحكم عليه بشكل مستقل داخل أولد ترافورد.

يذكر أن مايكل كاريك تولى مهمة مساعد مدرب رفقة سولشاير أثناء تدريبه لمانشستر يونايتد في الفترة من 28 مارس 2019 حتى 21 نوفمبر 2021.

أخبار متعلقة:
وقال كاريك في المؤتمر الصحفي لمباراة برينتفورد في الدوري الإنجليزي عن مقارنة فترته الحالية بفترة سولشاير مع مانشستر يونايتد: "لا أعتقد أن الأمر فيه أي تقليل من الاحترام، لدي احترام كبير لسولشاير، وهو صديق مقرب لي، وعملت معه بشكل مباشر هنا، حققنا أشياء جيدة واقتربنا من النجاح، لكن في النهاية كرة القدم تتغير وتذهب في اتجاه مختلف".

وواصل "يمكنك مقارنة أي مدرب أو فريق عبر السنوات، لكن هذا غير مهم، نحن فريق مختلف الآن، سواء كنت أنا المدرب أو غيري، لذلك المقارنات لا تصنع أي فارق".

وعن مستقبله قال: "لا أعرف شيئا عن الموعد أو القرار النهائي، لست منشغلا بموعد محدد، أنا هنا لمساعدة الفريق وتحقيق النتائج، وفي الوقت الحالي الأمور تسير بشكل جيد".

وأتم "أنا أستمتع بوجودي هنا وبالمسؤولية التي أتحملها، لدينا الكثير لنقدمه وما زال هناك مجال كبير للتطور، أحب هذا العمل وأشعر بأنه امتياز كبير أن أكون في هذا الموقع".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة برينتفورد الإثنين المقبل في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافولد.

وتولى مايكل كاريك تدريب مانشستر يونايتد صيف 13 يناير 2026 خلفا لروبين أموريم الذي تمت إقالته من تدريب الشياطين الحمر بسبب سوء النتائج.

وقاد كاريك مانشستر يونايتد الموسم الحالي في 15 مباراة حقق الانتصار في 10 مباريات وتعادل في 3 مباريات وتعرض لهزيمتين.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد 58 نقطة وبفارق 12 نقطة عن أرسنال صاحب المركز الثاني، ويتواجد برينتفورد في المركز التاسع برصيد 48 نقطة بالتساوي مع تشيلسي وبمباراة أقل بعدما خاض البلوز مباراة أمام برايتون وسقط بنتيجة 3-0.

مانشستر يونايتد مايكل كاريك أولي جونار سولشاير
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طريق الزمالك - أولمبيك آسفي (1)-(1) اتحاد العاصمة.. الفريق الجزائري إلى النهائي 2 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي 3 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري 4 الكونفدرالية – موعد مباراتي الزمالك ضد اتحاد العاصمة في النهائي
/articles/527846/كاريك-المقارنات-لا-تصنع-الفارق-وأنا-هنا-لمساعدة-فريقي