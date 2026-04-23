رودري: تحقيق لقب الدوري رغم المعاناة له متعة خاصة

الخميس، 23 أبريل 2026 - 19:04

كتب : FilGoal

شدد رودري قائد مانشستر سيتي على أن تحقيق الدوري الإنجليزي وسط معاناة الفريق له متعة خاصة.

وتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة بفارق الأهداف المسجلة متفوقا على أرسنال بعدما تعادلا في عدد النقاط (70) وفارق الأهداف (37).

وحقق مانشستر سيتي الفوز أمام بيرنلي بهدف مقابل لا شيء في المباراة المقدمة من الجولة 34.

وقال رودري في تصريحات لشبكة "DAZN" ونقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "سيكون من المميز جدا الفوز بالدوري في موسم ربما لا يكون الأفضل لنا، من المهم أيضا أن تثبت أنك قادر على الفوز حتى عندما لا تسير الأمور بشكل مثالي".

وواصل "بعد سنوات طويلة من الوصول إلى الأدوار النهائية والمنافسة على أعلى مستوى، يصبح الإرهاق كبيرا جدا، هناك لحظات تحتاج فيها إلى التوقف، وإعادة شحن طاقتك، والتفكير في كيفية إطالة مسيرتك".

وأتم "كثير من اللاعبين سيحتاجون لتعلم كيفية إدارة مجهودهم، الجسد له حدود، وكلنا لدينا عمر افتراضي في كرة القدم، ومعرفة كيفية التعامل مع هذه اللحظات أمر في غاية الأهمية".

وخاض رودري مع مانشستر سيتي الموسم الحالي 31 مباراة مسجلا هدفين.

ووصل إجمالي مشاركاته مع مانشستر سيتي لـ296 مباراة مسجلا 28 هدفا وصنع 32 آخرين.

