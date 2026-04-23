تشكيل الزمالك - الونش أساسي.. وثلاثي في خط الهجوم أمام بيراميدز

الخميس، 23 أبريل 2026 - 19:00

كتب : FilGoal

جوان بيزيرا - الزمالك - شباب بلوزداد

أجرى معتمد جمال مدرب الزمالك، تبديلا وحيدا في تشكيل الزمالك أمام بيراميدز.

ويستضيف الزمالك منافسه بيراميدز في الجولة الثالثة من مرحلة البطولة بالدوري، والمقررة على استاد القاهرة.

وقرر معتمد جمال الدفع بمحمود حمدي "الونش" في قلب الدفاع، على أن يلعب محمد إسماعيل في وسط الملعب.

وكذلك دفع بمحمد شحاتة في وسط الملعب، والإبقاء على محمود بنتايك على مقاعد البدلاء، ليقوم أحمد فتوح بدور الظهير الأيسر.

فيما قرر الإبقاء على أحمد ربيع على مقاعد البدلاء بعد مشاركته أساسيا في المباراة الأخيرة بالدوري أمام المصري.

ويبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح

الوسط: محمد إسماعيل - محمد شحاتة - عبد الله السعيد

الهجوم: جوان بيزيرا - ناصر منسي - عدي الدباغ

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - محمد إبراهيم - أحمد ربيع - محمد السيد - شيكو بانزا - آدم كايد - أحمد شريف - سيف الجزيري.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 46 نقطة من 21 مباراة، فيما يأتي بيراميدز ثانيا برصيد 44 نقطة من 21 مباراة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة من 22 مباراة ويليه سيراميكا كليوباترا برصيد 43 نقطة من 23 مباراة.

