تشكيل بيراميدز - ناصر ماهر يقود الوسط ضد الزمالك.. وماييلي في الهجوم

الخميس، 23 أبريل 2026 - 18:51

كتب : FilGoal

أعلن كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في قمة الجولة الثالثة من مرحلة المنافسة على اللقب لـ الدوري المصري.

ويحل بيراميدز ضيفا على الزمالك في استاد القاهرة في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويقود فيستون ماييلي هجوم بيراميدز بعدما جلس في اللقاء الماضي على دكة البدلاء منذ بداية المباراة ضد المصري.

ويغيب حامد حمدان عن اللقاء بسبب تعرضه للطرد في لقاء المصري، بالإضافة لمصطفى فتحي بسبب تعرضه لإصابة بكسر في الترقوة.

وجاء تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي إبراهيم

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف "قطة" - ناصر ماهر

خط الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" – فيستون ماييلي -محمود عبد الحفيظ "زلاكة"

وعلى مقاعد البدلاء: محمود جاد - أحمد توفيق - كريم حافظ - محمود مرعي - وليد الكرتي - يوسف أوباما - عودة فاخوري - إيفرتون دا سيلفا - مروان حمدي

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 46 نقطة من 21 مباراة، فيما يأتي بيراميدز ثانيا برصيد 44 نقطة من 21 مباراة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة من 22 مباراة ويليه سيراميكا كليوباترا برصيد 43 نقطة من 23 مباراة.

