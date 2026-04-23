كرة طائرة - سيدات الأهلي يحصدن لقب بطولة إفريقيا للمرة الـ 11 ويتأهلن لمونديال الأندية

حققت سيدات الأهلي لقب بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة بالفوز على البنك التجاري الكيني بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط.

واستضافت صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة منافسات البطولة.

ورفع الأهلي اللقب للمرة الـ 11 في تاريخه معززا رقمه القياسي، والأول منذ 2019.

وتأهلت سيدات الأهلي إلى نهائيات كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخها والمقرر إقامتها في نوفمبر المقبل.

وتفوقت سيدات البنك التجاري الكيني في الشوط الأول بنتيجة 25-22.

وتعادلت سيدات الأهلي في الشوط الثاني بنتيجة 25-15.

وتقدمن في النتيجة بالشوط الثالث بفضل الفوز بنتيجة 25-20.

وفي الشوط الرابع حقق الأهلي اللقب بفضل حسمه بنتيجة 25-16.

وكان الأهلي قد تغلب على قرطاج التونسي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في نصف النهائي.

بينما نجح البنك التجاري الكيني في الفوز بنفس النتيجة على الأنابيب الكيني.