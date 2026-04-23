كرة طائرة - سيدات الأهلي يحصدن لقب بطولة إفريقيا للمرة الـ 11 ويتأهلن لمونديال الأندية

الخميس، 23 أبريل 2026 - 18:07

كتب : محمد سمير

الأهلي كرة طائرة سيدات

حققت سيدات الأهلي لقب بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة بالفوز على البنك التجاري الكيني بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط.

واستضافت صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة منافسات البطولة.

ورفع الأهلي اللقب للمرة الـ 11 في تاريخه معززا رقمه القياسي، والأول منذ 2019.

وتأهلت سيدات الأهلي إلى نهائيات كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخها والمقرر إقامتها في نوفمبر المقبل.

وتفوقت سيدات البنك التجاري الكيني في الشوط الأول بنتيجة 25-22.

وتعادلت سيدات الأهلي في الشوط الثاني بنتيجة 25-15.

وتقدمن في النتيجة بالشوط الثالث بفضل الفوز بنتيجة 25-20.

وفي الشوط الرابع حقق الأهلي اللقب بفضل حسمه بنتيجة 25-16.

وكان الأهلي قد تغلب على قرطاج التونسي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في نصف النهائي.

بينما نجح البنك التجاري الكيني في الفوز بنفس النتيجة على الأنابيب الكيني.

أخر الأخبار
ديلي ميل: ليفربول لا يفكر في التغيير.. وسلوت رجل المرحلة 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
نبيل عماد يشارك في خسارة النجمة أمام التعاون بالدوري السعودي 31 دقيقة | سعودي في الجول
الإنذار التاسع.. أحمد سامي يغيب عن لقاء بيراميدز ضد الأهلي 31 دقيقة | الدوري المصري
كاريك: المقارنات لا تصنع الفارق.. وأنا هنا لمساعدة فريقي ساعة | الكرة الأوروبية
"شطب وتكوين منتخب 2010 والموافقة على مشروع جديد".. اتحاد الكرة يصدر 10 قرارات ساعة | الكرة المصرية
في الجول يكشف سبب غياب بنتايك عن لقاء بيراميدز ساعة | الدوري المصري
استراحة الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) بيراميدز.. تغيير مع بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
تسديدتان على المرمى.. التعادل يفرض نفسه بين المقاولون العرب والاتحاد السكندري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طريق الزمالك - أولمبيك آسفي (1)-(1) اتحاد العاصمة.. الفريق الجزائري إلى النهائي 2 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي 3 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري 4 الكونفدرالية – موعد مباراتي الزمالك ضد اتحاد العاصمة في النهائي
/articles/527835/كرة-طائرة-سيدات-الأهلي-يحصدن-لقب-بطولة-إفريقيا-للمرة-الـ-11-ويتأهلن-لمونديال-الأندية