أمين عمر حكما لمواجهة الإسماعيلي ومودرن.. وعاشور للفيديو في مباراة الطلائع وكهرباء الإسماعيلية

الخميس، 23 أبريل 2026 - 19:06

كتب : FilGoal

أمين عمر - السعودية - فلسطين

أسندت لجنة الحكام في اتحاد الكرة، مباراة الإسماعيلي أمام مودرن سبورت إلى الحكم الدولي أمين عمر.

ويستضيف الإسماعيلي منافسه مودرن في تمام الثامنة مساء الجمعة، على استاد الإسماعيلية في الجولة السادسة من مرحلة الهبوط في الدوري.

كما يتواجد محمود عاشور حكما للفيديو في مباراة طلائع الجيش أمام كهرباء الإسماعيلية.

مصدر من الأهلي لـ في الجول: متقبلون بيان اتحاد الكرة.. والإجراءات تهدف لإصلاح أداء لجنة الحكام وزير الرياضة يلتقي مجلس إدارة الجمعية المصرية لرعاية قدامي الرياضيين الخطيب يكرم الطفل سليم وعائلته بمقر الأهلي بعد لقطته خلال بطولة إفريقيا لسيدات الطائرة

ويتواجد أمين عمر، ومحمود عاشور في كأس العالم 2026 المقرر يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، والمكسيك.

ويتواجد طاقم مصري بالكامل لأول مرة في التاريخ بكأس العالم، وهم أمين عمر حكما للساحة، ومحمود أبو الرجال، وأحمد حسام طه مساعدان، ومحمود عاشور حكما للفيديو.

وتقام 4 مباريات في مجموعة الهبوط بالدوري يوم الجمعة.

وجاء طاقم حكام مباريات يوم الجمعة على النحو التالي:

الإسماعيلي × مودرن سبورت

حكم ساحة: أمين عمر

مساعد أول: محمد عاطف الزناري

مساعد ثان: محمود بدران

حكم رابع: إبراهيم محجوب

حكم فيديو: علاء صبري

حكم فيديو مساعد: كريم زكي

البنك الأهلي × زد

حكم ساحة: محمود ناصف

مساعد أول: عمران فريج

مساعد ثان: أحمد عبد المنعم شعبان

حكم رابع: أحمد شهود

حكم فيديو: وائل فرحان

حكم فيديو مساعد: عمرو السيد

طلائع الجيش × كهرباء الإسماعيلية

حكم ساحة: حمادة القلاوي

مساعد أول خالد السيد

مساعد ثان: محمد إبراهيم الدسوقي

حكم رابع: طارق مصطفى

حكم فيديو: محمود عاشور

حكم فيديو مساعد: أسامة هشام

فاركو × الجونة

حكم ساحة: إبراهيم محمد

مساعد أول: هاني خيري

مساعد ثان: أحمد زغلول

حكم رابع: أحمد حمدي

حكم فيديو: طارق مجدي

حكم فيديو مساعد: رجب محمد

أزمة في الدفاع قبل مواجهة الأهلي.. طبيب بيراميدز يكشف عن طبيعة إصابة أسامة جلال الإنذار التاسع.. أحمد سامي يغيب عن لقاء بيراميدز ضد الأهلي في الجول يكشف سبب غياب بنتايك عن لقاء بيراميدز استراحة الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) بيراميدز.. رأسية تعلو العارضة تسديدتان على المرمى.. التعادل يفرض نفسه بين المقاولون العرب والاتحاد السكندري تشكيل الزمالك - الونش أساسي.. وثلاثي في خط الهجوم أمام بيراميدز تشكيل بيراميدز - ناصر ماهر يقود الوسط ضد الزمالك.. وماييلي في الهجوم وزير الرياضة يلتقي مجلس إدارة الجمعية المصرية لرعاية قدامي الرياضيين
أزمة في الدفاع قبل مواجهة الأهلي.. طبيب بيراميدز يكشف عن طبيعة إصابة أسامة جلال 2 دقيقة | الدوري المصري
ديلي ميل: ليفربول لا يفكر في التغيير.. وسلوت رجل المرحلة 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
نبيل عماد يشارك في خسارة النجمة أمام التعاون بالدوري السعودي 35 دقيقة | سعودي في الجول
الإنذار التاسع.. أحمد سامي يغيب عن لقاء بيراميدز ضد الأهلي 35 دقيقة | الدوري المصري
كاريك: المقارنات لا تصنع الفارق.. وأنا هنا لمساعدة فريقي ساعة | الكرة الأوروبية
"شطب وتكوين منتخب 2010 والموافقة على مشروع جديد".. اتحاد الكرة يصدر 10 قرارات ساعة | الكرة المصرية
في الجول يكشف سبب غياب بنتايك عن لقاء بيراميدز ساعة | الدوري المصري
استراحة الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) بيراميدز.. رأسية تعلو العارضة ساعة | الدوري المصري
1 انتهت طريق الزمالك - أولمبيك آسفي (1)-(1) اتحاد العاصمة.. الفريق الجزائري إلى النهائي 2 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي 3 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري 4 الكونفدرالية – موعد مباراتي الزمالك ضد اتحاد العاصمة في النهائي
