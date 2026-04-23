أمين عمر حكما لمواجهة الإسماعيلي ومودرن.. وعاشور للفيديو في مباراة الطلائع وكهرباء الإسماعيلية

أسندت لجنة الحكام في اتحاد الكرة، مباراة الإسماعيلي أمام مودرن سبورت إلى الحكم الدولي أمين عمر.

ويستضيف الإسماعيلي منافسه مودرن في تمام الثامنة مساء الجمعة، على استاد الإسماعيلية في الجولة السادسة من مرحلة الهبوط في الدوري.

كما يتواجد محمود عاشور حكما للفيديو في مباراة طلائع الجيش أمام كهرباء الإسماعيلية.

ويتواجد أمين عمر، ومحمود عاشور في كأس العالم 2026 المقرر يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، والمكسيك.

ويتواجد طاقم مصري بالكامل لأول مرة في التاريخ بكأس العالم، وهم أمين عمر حكما للساحة، ومحمود أبو الرجال، وأحمد حسام طه مساعدان، ومحمود عاشور حكما للفيديو.

وتقام 4 مباريات في مجموعة الهبوط بالدوري يوم الجمعة.

وجاء طاقم حكام مباريات يوم الجمعة على النحو التالي:

الإسماعيلي × مودرن سبورت

حكم ساحة: أمين عمر

مساعد أول: محمد عاطف الزناري

مساعد ثان: محمود بدران

حكم رابع: إبراهيم محجوب

حكم فيديو: علاء صبري

حكم فيديو مساعد: كريم زكي

البنك الأهلي × زد

حكم ساحة: محمود ناصف

مساعد أول: عمران فريج

مساعد ثان: أحمد عبد المنعم شعبان

حكم رابع: أحمد شهود

حكم فيديو: وائل فرحان

حكم فيديو مساعد: عمرو السيد

طلائع الجيش × كهرباء الإسماعيلية

حكم ساحة: حمادة القلاوي

مساعد أول خالد السيد

مساعد ثان: محمد إبراهيم الدسوقي

حكم رابع: طارق مصطفى

حكم فيديو: محمود عاشور

حكم فيديو مساعد: أسامة هشام

فاركو × الجونة

حكم ساحة: إبراهيم محمد

مساعد أول: هاني خيري

مساعد ثان: أحمد زغلول

حكم رابع: أحمد حمدي

حكم فيديو: طارق مجدي

حكم فيديو مساعد: رجب محمد