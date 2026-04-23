يامال: أبتعد عن الملاعب في الفترة التي أريد التواجد بها.. وسأدعم الفريق دائما

الخميس، 23 أبريل 2026 - 17:03

كتب : FilGoal

أوضح لامين يامال جناح برشلونة عن مدى حزنه الشديد بعدما تعرض لإصابة أمام سيلتا فيجو في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة بهدف مقابل لا شيء.

النادي : برشلونة

وكشف نادي برشلونة عن نهاية موسم لامين يامال بعد الإصابة التي تعرض لها وغيابه عن المباريات الـ 6 المتبقية.

وقال لامين يامال عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "هذه الإصابة تبعدني عن الملعب في اللحظة التي كنت أرغب فيها بالتواجد أكثر من أي وقت، وهذا يؤلم أكثر مما أستطيع أن أشرح".

أخبار متعلقة:
وواصل "يؤلمني أنني لا أستطيع القتال مع زملائي، ولا أستطيع المساعدة عندما يحتاجني الفريق، لكنني أؤمن بهم وأعلم أنهم سيبذلون قصارى جهدهم في كل مباراة".

وأردف "سأكون هناك، حتى لو من الخارج، أدعم، أشجع، وأقف خلف الفريق".

وأتم "هذه ليست النهاية، إنها مجرد توقف مؤقت، سأعود أقوى، وبحماس أكبر من أي وقت مضى، والموسم المقبل سيكون أفضل، شكرا على الرسائل، وفيسكا بارسا".

View this post on Instagram

A post shared by @lamineyamal

وجاء بيان برشلونة الرسمي كالآتي:

"أكدت الفحوصات التي أجريت إصابة لامين يامال في عضلة الفخذ ذات الرأسين في ساقه اليسرى".

"يخضع اللاعب لبرنامج علاج تحفظي، سيغيب لامين يامال عن بقية الموسم، ومن المتوقع أن يكون جاهزا للمشاركة في كأس العالم".

Image

وخاض لامين يامال مع برشلونة الموسم الحالي 44 مباراة، مسجلا 23 هدفا وصنع 18 آخرين.

وحقق برشلونة انتصارا ثمينا أمام سيلتا فيجو بهدف مقابل لا شيء في إطار الجولة 33 من الدوري الإسباني.

ووصل برشلونة لانتصاره الثامن على التوالي في الدوري الإسباني.

ورفع برشلونة رصيده للنقطة 82 في صدارة الدوري الإسباني وبفارق 9 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد سيلتا فيجو عند النقطة 44 في المركز السابع.

نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/527830/يامال-أبتعد-عن-الملاعب-في-الفترة-التي-أريد-التواجد-بها-وسأدعم-الفريق-دائما