التشكيل - باهية يقود المقاولون العرب.. وثلاثي يبدأ في هجوم الاتحاد السكندري

يقود التونسي أحمد باهية هجوم المقاولون العرب، فيما يبدأ جون إيبوكا في هجوم الاتحاد السكندري.

ويلتقي الفريقان في افتتاح الجولة السادسة من مرحلة تفادي الهبوط من الدوري المصري على استاد المقاولون العرب.

وجاء تشكيل المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: أحمد مجدي "كهربا" - محمد حامد – حسن شاكوش – نادر هشام

الوسط: عمر الوحش – محمد عادل – مصطفى جمال

الهجوم: جواكيم أوجيرا – أحمد باهية – شكري نجيب

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: كريم الديب – محمود علاء – عبد الرحمن جودة - أحمد محمود

الوسط: عبد الغني محمد –سافيور إيزاك – محمود عماد

الهجوم: محمد مجدي "أفشة" - جون إيبوكا – عبد الرحمن مجدي

ويحتل الاتحاد المركز الـ 15 برصيد 27 نقطة فيما يأتي المقاولون العرب في المركز الـ 17 برصيد 26 نقطة.