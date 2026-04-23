التشكيل - باهية يقود المقاولون العرب.. وثلاثي يبدأ في هجوم الاتحاد السكندري

الخميس، 23 أبريل 2026 - 16:40

كتب : FilGoal

عبد الغني محمد - محمد عنتر - الاتحاد - المقاولون

يقود التونسي أحمد باهية هجوم المقاولون العرب، فيما يبدأ جون إيبوكا في هجوم الاتحاد السكندري.

ويلتقي الفريقان في افتتاح الجولة السادسة من مرحلة تفادي الهبوط من الدوري المصري على استاد المقاولون العرب.

وجاء تشكيل المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: أحمد مجدي "كهربا" - محمد حامد – حسن شاكوش – نادر هشام

الوسط: عمر الوحش – محمد عادل – مصطفى جمال

الهجوم: جواكيم أوجيرا – أحمد باهية – شكري نجيب

May be an image of ‎text that says '‎ ARAB محمود آبو السعود 03 محمد حامد 04 حسن شاكوش 26 أحمد مجدي كهربا 24 نادر هشام 12 عمر الوحش 31 محمد عادل 25 جواكيم أوجيرا 14 مصطفى جمال 28 أحمد باهية 10 شكري نجيب

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: كريم الديب – محمود علاء – عبد الرحمن جودة - أحمد محمود

الوسط: عبد الغني محمد –سافيور إيزاك – محمود عماد

الهجوم: محمد مجدي "أفشة" - جون إيبوكا – عبد الرحمن مجدي

May be an image of ‎football and ‎text that says '‎ تشكیل الفريق محمود جنش كريم الديب محمود علاء عبدالرحمن جودة احمد محمود سيفو ري ايزاك محمود عماد أفشة عبدالغني محمد عبدالرحمن مجدي ايبوكا صبحي سليمان مصطفي ابراهيم فادي فريد خالد عبدالفتاح احمد عيد مابولولو محمود دونجا محمد توني‎'‎‎

ويحتل الاتحاد المركز الـ 15 برصيد 27 نقطة فيما يأتي المقاولون العرب في المركز الـ 17 برصيد 26 نقطة.

المقاولون العرب الاتحاد السكندري الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
/articles/527829/التشكيل-باهية-يقود-المقاولون-العرب-وثلاثي-يبدأ-في-هجوم-الاتحاد-السكندري