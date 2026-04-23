حارس اليابان: مانشستر يونايتد؟ لا أحد يعلم ماذا يخبىء المستقبل

الخميس، 23 أبريل 2026 - 16:34

كتب : FilGoal

زيون سوزوكي حارس مرمى منتخب اليابان الأولمبي

أوضح الياباني زيون سوزوكي حارس بارما الإيطالي أنه لا يعرف ماذا يخبئ له المستقبل، وهل يستمر مع الفريق أم لا.

زيون سوزوكي

النادي : بارما

بارما

وارتبط اسم الحارس الياباني بالانتقال لصفوف مانشستر يونايتد في الصيف المقبل.

وقال حارس بارما الإيطالي خلال مؤتمر صحفي: "لا أعلم هل سأبقى في بارما الموسم المقبل، لا أحد يعلم ماذا يخبىء المستقبل".

أخبار متعلقة:
وأضاف "أركز فقط على بارما، وأقرأ الشائعات حول مستقبلي، وأعتقد أنه أمر إيجابي، لأنه يعني أنني ألعب بشكل جيد وأن الأندية ترغب في ضمي".

وأردف "سأواصل التحسن وتقديم أداء أفضل".

وأكمل "أريد المشاركة في كأس العالم، وإذا حدث ذلك سأخطو خطوة كبيرة لكن لا أعلم/ أفضل الدوري الإنجليزي لكنني أحب اللعب مع بارما وراض للغاية عن تواجدي هنا".

وتابع "لأول مرة أتعرض لإصابة قوية لكنني في كامل تركيزي، وفترة التعافي كانت حاسمة في شخصيتي، وتعلمت منها الكثير".

وأتم "كان من الصعب العودة وارتكاب الأخطاء، لكنني بدأت أشعر بالراحة ومستعد لمساعدة الفريق".

GENOA, ITALY - OCTOBER 19: Zion Suzuki of Parma reacts during the Serie A match between Genoa CFC and Parma Calcio 1913 at Stadio Luigi Ferraris on October 19, 2025 in Genoa, Italy. (Photo by Simone Arveda/Getty Images)

وخاض سوزوكي هذا الموسم 18 مباراة مع بارما خرج بشباك نظيفة في 5 واستقبل 24 هدفا.

وغاب سوزوكي لمدة 3 أشهر بسبب إصابته بكسر في اليد خلال مباراة الفريق ضد ميلان في نوفمبر الماضي.

الحارس البالغ 23 عاما يستعد للمشاركة مع منتخب اليابان في كأس العالم 2026 بأمريكا والمكسيك وكندا.

ويتواجد منتخب اليابان في كأس العالم رفقة هولندا وتونس والسويد.

كأس العالم بارما اليابان زيون سوزوكي
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/527828/حارس-اليابان-مانشستر-يونايتد-لا-أحد-يعلم-ماذا-يخبىء-المستقبل