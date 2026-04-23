حارس اليابان: مانشستر يونايتد؟ لا أحد يعلم ماذا يخبىء المستقبل

أوضح الياباني زيون سوزوكي حارس بارما الإيطالي أنه لا يعرف ماذا يخبئ له المستقبل، وهل يستمر مع الفريق أم لا.

وارتبط اسم الحارس الياباني بالانتقال لصفوف مانشستر يونايتد في الصيف المقبل.

وقال حارس بارما الإيطالي خلال مؤتمر صحفي: "لا أعلم هل سأبقى في بارما الموسم المقبل، لا أحد يعلم ماذا يخبىء المستقبل".

وأضاف "أركز فقط على بارما، وأقرأ الشائعات حول مستقبلي، وأعتقد أنه أمر إيجابي، لأنه يعني أنني ألعب بشكل جيد وأن الأندية ترغب في ضمي".

وأردف "سأواصل التحسن وتقديم أداء أفضل".

وأكمل "أريد المشاركة في كأس العالم، وإذا حدث ذلك سأخطو خطوة كبيرة لكن لا أعلم/ أفضل الدوري الإنجليزي لكنني أحب اللعب مع بارما وراض للغاية عن تواجدي هنا".

وتابع "لأول مرة أتعرض لإصابة قوية لكنني في كامل تركيزي، وفترة التعافي كانت حاسمة في شخصيتي، وتعلمت منها الكثير".

وأتم "كان من الصعب العودة وارتكاب الأخطاء، لكنني بدأت أشعر بالراحة ومستعد لمساعدة الفريق".

وخاض سوزوكي هذا الموسم 18 مباراة مع بارما خرج بشباك نظيفة في 5 واستقبل 24 هدفا.

وغاب سوزوكي لمدة 3 أشهر بسبب إصابته بكسر في اليد خلال مباراة الفريق ضد ميلان في نوفمبر الماضي.

الحارس البالغ 23 عاما يستعد للمشاركة مع منتخب اليابان في كأس العالم 2026 بأمريكا والمكسيك وكندا.

ويتواجد منتخب اليابان في كأس العالم رفقة هولندا وتونس والسويد.