كومان: النصر يقدم موسما جيدا.. لكن علينا تقديم كل شيء لحصد الألقاب
الخميس، 23 أبريل 2026 - 16:34
كتب : FilGoal
وصف كينجسلي كومان لاعب النصر السعودي موسم فريقه بالجيد بعد الوصول لنهائي دوري أبطال آسيا 2.
وحجز النصر مقعدا في نهائي دوري أبطال آسيا 2 بالفوز العريض على الأهلي القطري 5-1.
وقال كومان عبر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "نقدم موسما جيدا حتى الآن، لكن بطولتي الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا 2 لم يُحسما بعد".
وأضاف "نحن نسير في الطريق الصحيح، لكننا نعلم أنه لا يزال يتعين علينا تقديم كل شيء من أجل الفوز بالألقاب".
وأتم تصريحاته "أظهرنا ردة فعل مميزة بعد استقبال الهدف الأول أمام الأهلي القطري وسجلنا 5 أهداف. هذه هي الطريقة التي يجب أن نلعب بها".
وتأهل النصر لمواجهة جامبا أوساكا الياباني يوم 16 مايو المقبل في نهائي دوري أبطال آسيا 2.
كما يتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق نق
