انتهت نهائي إفريقيا للطائرة - الأهلي (25) 3-1 (16) البنك التجاري الكيني.. اللقب يكتسي باللون الأحمر
الخميس، 23 أبريل 2026 - 15:54
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي أمام البنك التجاري الكيني ضمن نهائي بطولة إفريقيا للطائرة سيدات.
سيدات الأهلي بطلات إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخهن.
نهاية الشوط الرابع واللقاء بفوز الأهلي (25-16)
بداية الشوط الرابع
نهاية الشوط الثالث بفوز الأهلي (25-20)
بداية الشوط الثالث
نهاية الشوط الثاني بفوز الأهلي (25-15)
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بفوز البنك التجاري الكيني (25-22)
بداية اللقاء
