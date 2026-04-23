كرة يد - الكشف عن المرحلة الختامية لدوري السيدات بمشاركة 4 فرق

الخميس، 23 أبريل 2026 - 15:07

كتب : FilGoal

الأهلي لكرة اليد سيدات

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد مواعيد المرحلة الثانية والختامية لحسم لقب دوري السيدات.

وتقام المرحلة الختامية لدوري السيدات بين فرق الأهلي وسموحة والشمس وسبورتنج.

ويدخل الأهلي المرحلة الختامية برصيد 4 نقاط يليه سموحة بـ 3 نقاط ثم الشمس بنقطتين وأخيرا سبورتنج بنقطة واحدة.

وتخوض الفرق الأربعة دورتين مجمعتين قبل حسم بطل الدوري.

وجاءت مواعيد المرحلة الختامية كالآتي:

الدورة المجمعة الأولى - صالة سموحة

السبت 2 مايو

سبورتنج × الأهلي - 4 مساء

الشمس × سموحة - 6 مساء

الأحد 3 مايو

الشمس × الأهلي - 4 مساء

سبورتنج × سموحة - 6 مساء

الإثنين 4 مايو

سبورتنج × الشمس - 4 مساء

سموحة × الأهلي - 6 مساء

الدورة المجمعة الثانية - صالة الأهلي

السبت 9 مايو

الأهلي × سبورتنج - 5 مساء

سموحة × الشمس - 7 مساء

الأحد 10 مايو

الأهلي × الشمس - 5 مساء

سموحة × سبورتنج - 7 مساء

الإثنين 11 مايو

الشمس × سبورتنج - 5 مساء

الأهلي × سموحة - 7 مساء

