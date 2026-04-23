كرة يد - الكشف عن المرحلة الختامية لدوري السيدات بمشاركة 4 فرق
الخميس، 23 أبريل 2026 - 15:07
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد مواعيد المرحلة الثانية والختامية لحسم لقب دوري السيدات.
وتقام المرحلة الختامية لدوري السيدات بين فرق الأهلي وسموحة والشمس وسبورتنج.
ويدخل الأهلي المرحلة الختامية برصيد 4 نقاط يليه سموحة بـ 3 نقاط ثم الشمس بنقطتين وأخيرا سبورتنج بنقطة واحدة.
وتخوض الفرق الأربعة دورتين مجمعتين قبل حسم بطل الدوري.
وجاءت مواعيد المرحلة الختامية كالآتي:
الدورة المجمعة الأولى - صالة سموحة
السبت 2 مايو
سبورتنج × الأهلي - 4 مساء
الشمس × سموحة - 6 مساء
الأحد 3 مايو
الشمس × الأهلي - 4 مساء
سبورتنج × سموحة - 6 مساء
الإثنين 4 مايو
سبورتنج × الشمس - 4 مساء
سموحة × الأهلي - 6 مساء
الدورة المجمعة الثانية - صالة الأهلي
السبت 9 مايو
الأهلي × سبورتنج - 5 مساء
سموحة × الشمس - 7 مساء
الأحد 10 مايو
الأهلي × الشمس - 5 مساء
سموحة × سبورتنج - 7 مساء
الإثنين 11 مايو
الشمس × سبورتنج - 5 مساء
الأهلي × سموحة - 7 مساء