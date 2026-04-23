كرة طائرة - بتروجت يستهل مشواره في إفريقيا بالخسارة أمام نيمو ستارز

الخميس، 23 أبريل 2026 - 13:21

كتب : FilGoal

بتروجت ضد نيمو ستارز - كرة طائرة

استهل فريق بتروجت مشواره في بطولة إفريقيا للأندية بالخسارة من نيمو ستارز الأوغندي.

وانطلقت منافسات بطولة إفريقيا للرجال للكرة الطائرة والمقامة برواندا حتى 4 مايو المقبل.

وخسر بتروجت في بداية مشواره بثلاثة أشواط دون مقابل من الفريق الأوغندي.

وجاءت نتائج الأشواط كالآتي: (25-20، 25-22، 25-23).

ويقع بتروجت في المجموعة الأولى رفقة كل من الجيش الرواندي ونيمو ستارز الأوغندي والجمارك النيجيري وليتو الكاميروني وبلاك رينوز الزيمبابوي.

بينما الأهلي الذي يستهل مشواره مساء اليوم الخميس بمواجهة كاميرون سبورتس الكاميروني يقع في المجموعة الثانية.

وتضم مجموعة الأهلي كل من سبورت إس الأوغندي وكاميرون سبورتس الكاميروني وإنجيس الإيفواري والبنك الكيني وكيبلر الرواندي.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 16 لقبا ويليه الصفاقسي التونسي بستة ألقاب.

وحقق الأهلي المركز الثالث في النسخة الماضية بعد أن حقق لقب 2024.

ويتأهل حامل لقب البطولة إلى منافسات كأس العالم للأندية.

