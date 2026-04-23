أتلتيكو مدريد يحدد بديل جريزمان

الخميس، 23 أبريل 2026 - 12:50

كتب : FilGoal

يبدو أن دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد حدد اللاعب الذي سيعوض رحيل نجمه الفرنسي أنطوان جريزمان بنهاية الموسم الحالي.

وأعلن نادي أورلاندو سيتي الأمريكي ضم جريزمان بداية من الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن أتلتيكو مدريد حدد الألماني جوليان براندت، لاعب بوروسيا دورتموند، ليكون البديل المحتمل للفرنسي أنطوان جريزمان.

وأوضح التقرير ذاته أن النادي الإسباني في التحرك مبكرا من أجل محاولة حسم الصفقة مجانا.

وينتهي تعاقد براندت مع دورتموند بنهاية الموسم الحالي، واتخذ هو الأخر قرارا بالرحيل عن ناديه الألماني.

وكان براندت قد انضم إلى بوروسيا دورتموند في صيف 2019 قادما من باير ليفركوزن.

ولعب براندت 303 مباراة بقميص الفريق، سجل خلالها 57 هدفا وصنع 69 آخرين بجميع المسابقات.

