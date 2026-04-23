الإسماعيلي يوفر 2000 تذكرة مجانية لدعم الفريق أمام مودرن سبورت

الخميس، 23 أبريل 2026 - 12:31

كتب : FilGoal

وفر النادي الإسماعيلي 2000 تذكرة مجانية لجماهيره لدعم الفريق في مواجهة مودرن سبورت.

ويلعب الإسماعيلي ضد مودرن سبورت مساء الجمعة ضمن الجولة السادسة من المرحل النهائية (مجموعة تحديد الهابطين).

وقال الإسماعيلي عبر موقعه الرسمي: "تعلن إدارة النادي عن خالص تقديرها وامتنانها لجماهير النادي الوفية، التي تمثل الداعم الأول للفريق في جميع الأوقات.

علاء عبد العال: لا يهمني حديث الناس عن تعادلات المحلة.. وانظروا إلى الإسماعيلي رئيس الإسماعيلي: الهبوط مرفوض لكن ليس نهاية العالم.. وعلينا التعامل مع الوضع الحالي بواقعية الاتحاد يتعادل مع حرس الحدود.. والجونة يفوز على الإسماعيلي بهدف مروان محسن الإسماعيلي يرحب بالاستثمار ويرجئ الدعوة للجمعية العمومية غير العادية

وانطلاقا من إيمان اللجنة بالدور الكبير الذي تقوم به جماهيرنا العظيمة ومساندتها المستمرة. يسعدنا إهداء عدد (2000) تذكرة لمباراة مودرن سبورت المقبلة، تقديرًا لهذا الدعم المتواصل"

"سيتم توزيع التذاكر من خلال ثلاث منافذ باستاد النادي مساء اليوم وغدًا، بالإضافة إلى التوزيع عبر بعض الأشخاص الذين سيتم الإعلان عنهم عبر صفحاتهم الشخصية. يرجى العلم أنه لن يتم صرف التذكرة أو السماحبدخول المباراة دون إبراز بطاقة الهوية (ID). معا دائما خلف نادينا.. من أجل اسمه وتاريخه".

وتلقى الإسماعيلي هزيمة جديدة أمام الجونة اليوم الأحد الماضي بهدف مقابل لا شيء في الجولة الخامسة من مرحلة تفادي الهبوط.

وواصل الإسماعيلي تذيل الترتيب برصيد 14 نقطة.

بعد شكوى الأهلي.. الأعلى للإعلام يعلن منع حتحوت من الظهور 3 أسابيع وغرامة على قناة مودرن مواعيد مباريات الخميس 23 أبريل 2026.. قمة الزمالك ضد بيراميدز ونهائي سيدات الطائرة إبراهيم عادل: لم أتوقع صفقة زيزو.. وجماهير الأهلي تضعك تحت ضغط أكبر من الزمالك بعد 6 مباريات دون فوز.. سيراميكا يزاحم ثلاثي القمة عقب الانتصار على سموحة حمزة الجمل: كنا الأقرب للفوز على المصري.. وهدفنا المنافسة على المربع الذهبي مصدر مقرب من إبراهيم عادل لـ في الجول: نورشيلاند ليس "كوبري" للأهلي.. وهذا هدف اللاعب 38 ثانية.. أوجولا يسجل أسرع أهداف موسم 2025-26 في الدوري المصري الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز والقناة الناقلة والمعلقين
أتلتيكو مدريد يحدد بديل جريزمان 16 دقيقة | الدوري الإسباني
حسن شحاتة: رفضت أن يعتذر ميدو بعد أزمة السنغال.. ولم أكن أعلم أنه مصابا 52 دقيقة | منتخب مصر
بعد شكوى الأهلي.. الأعلى للإعلام يعلن منع حتحوت من الظهور 3 أسابيع وغرامة على قناة مودرن ساعة | الدوري المصري
ميدو: أزمتي مع حسن شحاتة؟ كنت صغير السن ومندفعا ساعة | الكرة المصرية
أبوظبي الرياضية: بينها إعادة المباراة.. الاتحاد الإماراتي يتقدم باعتراض رسمي دعما لشباب أهلي دبي ساعة | آسيا
رغم البطاقات.. سيماكان ومارتينيز يخوضان النهائي الآسيوي مع النصر ساعة | سعودي في الجول
هالاند: الأهم من النتيجة تحقيق الفوز والنقاط الثلاث 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
1 انتهت طريق الزمالك - أولمبيك آسفي (1)-(1) اتحاد العاصمة.. الفريق الجزائري إلى النهائي 2 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي 3 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري 4 الكونفدرالية – موعد مباراتي الزمالك ضد اتحاد العاصمة في النهائي
