الإسماعيلي يوفر 2000 تذكرة مجانية لدعم الفريق أمام مودرن سبورت

وفر النادي الإسماعيلي 2000 تذكرة مجانية لجماهيره لدعم الفريق في مواجهة مودرن سبورت.

ويلعب الإسماعيلي ضد مودرن سبورت مساء الجمعة ضمن الجولة السادسة من المرحل النهائية (مجموعة تحديد الهابطين).

وقال الإسماعيلي عبر موقعه الرسمي: "تعلن إدارة النادي عن خالص تقديرها وامتنانها لجماهير النادي الوفية، التي تمثل الداعم الأول للفريق في جميع الأوقات.

وانطلاقا من إيمان اللجنة بالدور الكبير الذي تقوم به جماهيرنا العظيمة ومساندتها المستمرة. يسعدنا إهداء عدد (2000) تذكرة لمباراة مودرن سبورت المقبلة، تقديرًا لهذا الدعم المتواصل"

"سيتم توزيع التذاكر من خلال ثلاث منافذ باستاد النادي مساء اليوم وغدًا، بالإضافة إلى التوزيع عبر بعض الأشخاص الذين سيتم الإعلان عنهم عبر صفحاتهم الشخصية. يرجى العلم أنه لن يتم صرف التذكرة أو السماحبدخول المباراة دون إبراز بطاقة الهوية (ID). معا دائما خلف نادينا.. من أجل اسمه وتاريخه".

وتلقى الإسماعيلي هزيمة جديدة أمام الجونة اليوم الأحد الماضي بهدف مقابل لا شيء في الجولة الخامسة من مرحلة تفادي الهبوط.

وواصل الإسماعيلي تذيل الترتيب برصيد 14 نقطة.