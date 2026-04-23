حسن شحاتة: رفضت أن يعتذر ميدو بعد أزمة السنغال.. ولم أكن أعلم أنه مصابا

تحدث حسن شحاتة المدرب التاريخي لمنتخب مصر عن واقعته التاريخية مع أحمد حسام ميدو في مباراة السنغال بكأس إفريقيا 2006.

ودخل ميدو في مشادة مع حسن شحاتة بعد قرار استبداله بعمرو زكي في الدقائق الأخيرة من مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس إفريقيا 2006 التي أقيمت بمصر.

وقال حسن شحاتة عبر قناة النهار: "كنت أريد تنشيط الجانب الهجومي بإجراء تبديل بنزول عمرو زكي بدلا من ميدو، وحدث ما حدث، لكن في النهاية هذه أمور طبيعية في كرة القدم".

وأضاف "لم أكن أعلم أن ميدو كان مصابا قبل المباراة، لقد أخفى الأمر عنا، وعندما جاء في اليوم التالي للاعتذار، رفضت أن يفعل ذلك، وانتهى الأمر بعد 24 ساعة".

وسجل عمرو زكي هدف الفوز لمنتخب مصر فور نزوله بضربة رأسية، في مباراة حسمها الفراعنية بهدفين مقابل هدف.

وتوج منتخب مصر بلقب البطولة بالفوز على كوت ديفوار في المباراة النهائية بركلات الترجيح، لكن ميدو تم استبعاده عقب أزمة مباراة السنغال.