ميدو: أزمتي مع حسن شحاتة؟ كنت صغير السن ومندفعا

تحدث أحمد حسام ميدو عن واقعته التاريخية مع حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر في مباراة السنغال بكأس إفريقيا 2006.

ودخل ميدو في مشادة مع حسن شحاتة بعد قرار استبداله بعمرو زكي في الدقائق الأخيرة من مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس إفريقيا 2006 التي أقيمت بمصر.

وقال أحمد حسام "ميدو" في وجود حسن شحاتة عبر قناة النهار:"عندما حدث خلافي الشهير مع حسن شحاتة خلال استبدالي في مباراة السنغال، كنت صغير السن ومندفعا".

وأضاف "لعبت المباراة مصابا، وكنت أريد تقديم أفضل ما لدي، خاصة أن الجماهير كانت تعقد علي آمالا كبيرة، لكن الإصابة لم تسعفني".

وأتم تصريحاته "بعدما اعتزلت وأصبحت مدربا، واتخذت القرار ذاته مع لاعبين آخرين، أدركت حينها أن المدرب يبحث فقط عن مصلحة فريقه، والآن أعتذر مجددا لحسن شحاتة عن تصرفي".

وسجل عمرو زكي هدف الفوز لمنتخب مصر فور نزوله بضربة رأسية، في مباراة حسمها الفراعنية بهدفين مقابل هدف.

وتوج منتخب مصر بلقب البطولة بالفوز على كوت ديفوار في المباراة النهائية بركلات الترجيح، لكن ميدو تم استبعاده عقب أزمة مباراة السنغال.