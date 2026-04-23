هالاند: الأهم من النتيجة تحقيق الفوز والنقاط الثلاث

أبدى إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي سعادته بالفوز، رغم إهدار العديد من الفرص خلال المباراة.

وتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي بالفوز على بيرنلي بنتيجة 1-0 في لقاء مقدم من الجولة 34 من المسابقة.

سجل إرلينج هالاند هدف عودة سيتي لصدارة الترتيب.

وقال هالاند لشبكة سكاي سبورتس: "صنعنا الكثير من الفرص، لكني سعيد بالفوز، هذا هو الأهم".

وأضاف "لا يهم أي شيء آخر، نحن نحاول فقط تحقيق الانتصارات".

وتابع "سنركز الآن على مباراة السبت، ثم مواجهة إيفرتون في الدوري".

وعن الفوز بهدف دون مقابل اختتم تصريحاته: "1-0 نتيجة رائعة، أنا سعيد جدا، لا أعلم لماذا تسألون عن النتيجة، الأهم أننا فزنا وحصلنا على 3 نقاط ونتصدر الدوري".

وخاض سيتي اللقاء بشكل مبكر نظرا لخوضه مواجهة في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مطلع الأسبوع المقبل ضد ساوثامبتون.

أرسنال تصدر ترتيب الدوري الإنجليزي لمدة 207 يوما والآن مانشستر سيتي في القمة على حساب الجنرز قبل جولات الحسم الأخيرة.

وتصدر سيتي الترتيب برصيد 70 نقطة بفارق الأهداف المسجلة متفوقا على أرسنال بعدما تعادلا في عدد النقاط (70) وفارق الأهداف (37).

فيما هبط بيرنلي بشكل رسمي إلى الدرجة الأولى الإنجليزية بعدما توقف رصيده عند 20 نقطة في المركز الـ 19 وقبل الأخير ليصبح ثاني الهابطين بعد ولفرهامبتون متذيل الترتيب.

وسيلتقي سيتي في الجولة 35 مع إيفرتون، فيما يواجه بيرنلي نظيره ليدز.