هالاند: الأهم من النتيجة تحقيق الفوز والنقاط الثلاث

الخميس، 23 أبريل 2026 - 11:00

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي - بيرنلي

أبدى إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي سعادته بالفوز، رغم إهدار العديد من الفرص خلال المباراة.

وتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي بالفوز على بيرنلي بنتيجة 1-0 في لقاء مقدم من الجولة 34 من المسابقة.

سجل إرلينج هالاند هدف عودة سيتي لصدارة الترتيب.

مانشستر سيتي يخطف الصدارة من أرسنال بعد 207 يوما بفوز صعب على بيرنلي تشكيل مانشستر سيتي - هالاند يقود الهجوم أمام بيرنلي.. ومرموش على مقاعد البدلاء تقرير: مانشستر سيتي يلتزم الصمت بشأن أنباء رحيل ستونز بوجبا: برونو فيرنانديز سيرشح للكرة الذهبية إذا كان لاعبا بصفوف مانشستر سيتي

وقال هالاند لشبكة سكاي سبورتس: "صنعنا الكثير من الفرص، لكني سعيد بالفوز، هذا هو الأهم".

وأضاف "لا يهم أي شيء آخر، نحن نحاول فقط تحقيق الانتصارات".

وتابع "سنركز الآن على مباراة السبت، ثم مواجهة إيفرتون في الدوري".

وعن الفوز بهدف دون مقابل اختتم تصريحاته: "1-0 نتيجة رائعة، أنا سعيد جدا، لا أعلم لماذا تسألون عن النتيجة، الأهم أننا فزنا وحصلنا على 3 نقاط ونتصدر الدوري".

وخاض سيتي اللقاء بشكل مبكر نظرا لخوضه مواجهة في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مطلع الأسبوع المقبل ضد ساوثامبتون.

أرسنال تصدر ترتيب الدوري الإنجليزي لمدة 207 يوما والآن مانشستر سيتي في القمة على حساب الجنرز قبل جولات الحسم الأخيرة.

وتصدر سيتي الترتيب برصيد 70 نقطة بفارق الأهداف المسجلة متفوقا على أرسنال بعدما تعادلا في عدد النقاط (70) وفارق الأهداف (37).

فيما هبط بيرنلي بشكل رسمي إلى الدرجة الأولى الإنجليزية بعدما توقف رصيده عند 20 نقطة في المركز الـ 19 وقبل الأخير ليصبح ثاني الهابطين بعد ولفرهامبتون متذيل الترتيب.

وسيلتقي سيتي في الجولة 35 مع إيفرتون، فيما يواجه بيرنلي نظيره ليدز.

بعد الهبوط.. مدرب بيرنلي: فشلنا ولم نحقق المطلوب ولا يمكنني انتقاد اللاعبين جوارديولا: فعلنا كل شيء أمام بيرنلي.. ولماذا أشعر بالإحباط مانشستر سيتي يخطف الصدارة من أرسنال بعد 207 يوما بفوز صعب على بيرنلي تقرير: أليسون يمنح يوفنتوس الضوء الأخضر للانتقال انتهت الدوري الإنجليزي - بيرنلي (0)-(1) مانشستر سيتي.. الصدارة سماوية تشكيل مانشستر سيتي - هالاند يقود الهجوم أمام بيرنلي.. ومرموش على مقاعد البدلاء فان دايك: ليفربول في حاجة لقادة جدد بعد رحيل صلاح وروبرتسون بعد رقم سلبي منذ 114 عاما.. تشيلسي يعلن إقالة روسينيور
ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة ميليتاو وجولر.. وتقارير تؤكد نهاية موسمهما 2 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة طائرة - بتروجت يستهل مشواره في إفريقيا بالخسارة أمام نيمو ستارز 38 دقيقة | كرة طائرة
أتلتيكو مدريد يحدد بديل جريزمان ساعة | الدوري الإسباني
الإسماعيلي يوفر 2000 تذكرة مجانية لدعم الفريق أمام مودرن سبورت ساعة | الدوري المصري
حسن شحاتة: رفضت أن يعتذر ميدو بعد أزمة السنغال.. ولم أكن أعلم أنه مصابا ساعة | منتخب مصر
بعد شكوى الأهلي.. الأعلى للإعلام يعلن منع حتحوت من الظهور 3 أسابيع وغرامة على قناة مودرن 2 ساعة | الدوري المصري
ميدو: أزمتي مع حسن شحاتة؟ كنت صغير السن ومندفعا 2 ساعة | الكرة المصرية
أبوظبي الرياضية: بينها إعادة المباراة.. الاتحاد الإماراتي يتقدم باعتراض رسمي دعما لشباب أهلي دبي 2 ساعة | آسيا
1 انتهت طريق الزمالك - أولمبيك آسفي (1)-(1) اتحاد العاصمة.. الفريق الجزائري إلى النهائي 2 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي 3 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري 4 الكونفدرالية – موعد مباراتي الزمالك ضد اتحاد العاصمة في النهائي
