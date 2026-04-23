منع 4 ركلات ترجيحية.. موتا يقود لاتسيو إلى نهائي كأس إيطاليا على حساب أتالانتا

الخميس، 23 أبريل 2026 - 01:13

كتب : FilGoal

إدواردو موتا - لاتسيو

وسيلتقي لاتسيو مع إنتر في المباراة النهائية يوم 13 مايو المقبل على ملعب الأولمبيكو في العاصمة روما.

ولأول مرة سيلتقي لاتسيو مع إنتر في النهائي منذ موسم 1999-2000 وحينها حقق لاتسيو اللقب بالانتصار بنتيجة 2-1.

وتعادل لاتسيو على ميدانه ذهابا بنتيجة 2-2، وفي الإياب تعادل بنتيجة 1-1 على ملعب أتالانتا.

أخبار متعلقة:
انتظر الفريقان للدقائق الأخيرة من أجل حسم الأمور، في الدقيقة 84 سجل أليسيو رومانيولي هدف لاتسيو الأول.

وبعد دقيقتين سجل ماريو باشاليتش هدف التعادل مع أتالانتا بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء

إدواردو موتا حارس لاتسيو الشاب والثالث الذي يشارك لتعويض غياب الحارسين بسبب الإصابة تألق في الدقيقة 90+5 ومنع رأسية جانليوكا راسبادوري، ليصل الفريقين إلى شوطين إضافيين.

وفي الشوط الإضافي الأول ألغت تقنية الفيديو هدفا لأتالانتا بداعي التسلل على جياكومو راسبادوري.

وانتقل الفريقان لركلات الترجيح لحسم هوية المتأهل للنهائي.

سجل راسبادوري لأتالانتا أول ركلة لأتالانتا، فيما أهدر نونو تافاريش ركلة لاتسيو الأولى.

في الثانية لأتالانتا أهدر جانلوكا سكاماكا الركلة عن طريق موتا ورد عليه بنفس الطريقة دانيلو كاتالدي لتظل النتيجة تقدم أتالانتا 1-0.

لكن دافيدي زاباكوستا وماريو باشاليتش وشارل دي كيتيلاري أهدروا الركلات الثالثة والرابعة والخامسة لأتالانتا بفضل قفازات موتا، في المقابل سجل جوستاف إيساكسن وكينيث تايلو ركلتي لاتسيو الثالثة والرابعة ليتأهل النسور للنهائي بنتيجة 2-1.

لاتسيو كأس إيطاليا إدواردو موتا
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
/articles/527803/منع-4-ركلات-ترجيحية-موتا-يقود-لاتسيو-إلى-نهائي-كأس-إيطاليا-على-حساب-أتالانتا