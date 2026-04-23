إبراهيم عادل: لم أتوقع صفقة زيزو.. وجماهير الأهلي تضعك تحت ضغط أكبر من الزمالك

كشف إبراهيم عادل عن تفاجئه من انتقال أحمد "زيزو" من الزمالك إلى الأهلي مؤكدا عدم توقعه ذلك.

كما أشاد عادل بجمهوري الأهلي والزمالك وأوضح أن جمهور الأهلي يضع منافسه تحت ضغط أكبر.

وانتقل إبراهيم عادل إلى نورشيلاند على سبيل الإعارة من الجزيرة الإماراتي بداية من فبراير الماضي.

وقال إبراهيم عادل لاعب نورشيلاند عبر قناة أون سبورت: "بالطبع اللاعبون في وادي والجماهير في وادي آخر، لا يوجد انتماء للاعبين في الوقت الحالي، والأمر حاليا تجارة، ورأينا ذلك في الكثير من النماذج، وكرة القدم الآن احتراف".

وأوضح "إذا كان إبراهيم عادل لاعب جيد وذهب لنادي مثل الأهلي فبالتأكيد ذلك سيرفع من شأنه أكثر، وأعتقد أن الطبيعي حاليا كل ناد عليه التفكير عندما يرحل من لديه لاعب أو نجم البحث عن لاعب آخر بشكل طبيعي".

وبسؤاله عن الجمهور الأقوى بين الأهلي والزمالك؟ أجاب "أحب تشجيع الجمهورين وكنت استمتع بذلك عند اللعب أمامهما، والجمهورين مختلفين نوعا ما فجمهور الزمالك فكاهي إلى حد ما بينما جمهور الأهلي يضعك تحت ضغط أكبر".

وشدد "لم أتوقع انتقال زيزو أو إمام عاشور إلى الأهلي وتحديدا زيزو، أحب الثنائي وأتمنى له التوفيق، بالنسبة لي زيزو في الزمالك كان مثل رمضان صبحي بالأهلي ويمكن معاملته كأسطورة هناك وأرقامه كانت مميزة".

واختتم تصريحاته "أرى أن زيزو أدائه في المباريات مع الأهلي جيد جدا لكن ربما الناس تقيمه عن طريق الأرقام أكثر، وبالنسبة لي تسجيل وصناعة الأهداف توفيق من الله".

وخاض إبراهيم عادل 5 مباريات مع نورشيلاند في الدوري الدنماركي وساهم في ثلاثة أهداف.

وسجل إبراهيم عادل هدفين في الدوري الدنماركي بجانب صناعة هدف آخر.