إبراهيم عادل: لم أتوقع صفقة زيزو.. وجماهير الأهلي تضعك تحت ضغط أكبر من الزمالك

الخميس، 23 أبريل 2026 - 00:32

كتب : FilGoal

كشف إبراهيم عادل عن تفاجئه من انتقال أحمد "زيزو" من الزمالك إلى الأهلي مؤكدا عدم توقعه ذلك.

كما أشاد عادل بجمهوري الأهلي والزمالك وأوضح أن جمهور الأهلي يضع منافسه تحت ضغط أكبر.

وانتقل إبراهيم عادل إلى نورشيلاند على سبيل الإعارة من الجزيرة الإماراتي بداية من فبراير الماضي.

مصدر مقرب من إبراهيم عادل لـ في الجول: نورشيلاند ليس "كوبري" للأهلي.. وهذا هدف اللاعب إبراهيم عادل: الأهلي تفاوض معي في يناير عن طريق النني إبراهيم عادل: بيراميدز كان يخشى عودتي من خيتافي لأحد الفرق المصرية.. ورفضت ترك المنتخب إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري

وقال إبراهيم عادل لاعب نورشيلاند عبر قناة أون سبورت: "بالطبع اللاعبون في وادي والجماهير في وادي آخر، لا يوجد انتماء للاعبين في الوقت الحالي، والأمر حاليا تجارة، ورأينا ذلك في الكثير من النماذج، وكرة القدم الآن احتراف".

وأوضح "إذا كان إبراهيم عادل لاعب جيد وذهب لنادي مثل الأهلي فبالتأكيد ذلك سيرفع من شأنه أكثر، وأعتقد أن الطبيعي حاليا كل ناد عليه التفكير عندما يرحل من لديه لاعب أو نجم البحث عن لاعب آخر بشكل طبيعي".

وبسؤاله عن الجمهور الأقوى بين الأهلي والزمالك؟ أجاب "أحب تشجيع الجمهورين وكنت استمتع بذلك عند اللعب أمامهما، والجمهورين مختلفين نوعا ما فجمهور الزمالك فكاهي إلى حد ما بينما جمهور الأهلي يضعك تحت ضغط أكبر".

وشدد "لم أتوقع انتقال زيزو أو إمام عاشور إلى الأهلي وتحديدا زيزو، أحب الثنائي وأتمنى له التوفيق، بالنسبة لي زيزو في الزمالك كان مثل رمضان صبحي بالأهلي ويمكن معاملته كأسطورة هناك وأرقامه كانت مميزة".

واختتم تصريحاته "أرى أن زيزو أدائه في المباريات مع الأهلي جيد جدا لكن ربما الناس تقيمه عن طريق الأرقام أكثر، وبالنسبة لي تسجيل وصناعة الأهداف توفيق من الله".

وخاض إبراهيم عادل 5 مباريات مع نورشيلاند في الدوري الدنماركي وساهم في ثلاثة أهداف.

وسجل إبراهيم عادل هدفين في الدوري الدنماركي بجانب صناعة هدف آخر.

منع 4 ركلات ترجيحية.. موتا يقود لاتسيو إلى نهائي كأس إيطاليا على حساب أتالانتا فليك: علينا تقبل نتيجة الفحوصات الطبية لـ يامال.. وهدف توريس صحيح عودة إلى برلين.. بايرن ميونيخ إلى نهائي كأس ألمانيا بثنائية ضد ليفركوزن انتصار وإصابات.. برشلونة يحقق فوزه الثامن على التوالي في الدوري أمام سيلتا فيجو في غياب عبد المنعم.. نيس يتأهل إلى نهائي كأس فرنسا جوارديولا: فعلنا كل شيء أمام بيرنلي.. ولماذا أشعر بالإحباط موندو ديبورتيفو: إصابة يامال قد تنهي موسمه مانشستر سيتي يخطف الصدارة من أرسنال بعد 207 يوما بفوز صعب على بيرنلي
منع 4 ركلات ترجيحية.. موتا يقود لاتسيو إلى نهائي كأس إيطاليا على حساب أتالانتا 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
فليك: علينا تقبل نتيجة الفحوصات الطبية لـ يامال.. وهدف توريس صحيح ساعة | الكرة الأوروبية
عودة إلى برلين.. بايرن ميونيخ إلى نهائي كأس ألمانيا بثنائية ضد ليفركوزن ساعة | الكرة الأوروبية
انتصار وإصابات.. برشلونة يحقق فوزه الثامن على التوالي في الدوري أمام سيلتا فيجو ساعة | الكرة الأوروبية
في غياب عبد المنعم.. نيس يتأهل إلى نهائي كأس فرنسا ساعة | الكرة الأوروبية
جوارديولا: فعلنا كل شيء أمام بيرنلي.. ولماذا أشعر بالإحباط ساعة | الدوري الإنجليزي
موندو ديبورتيفو: إصابة يامال قد تنهي موسمه 2 ساعة | الكرة الأوروبية
1 انتهت طريق الزمالك - أولمبيك آسفي (1)-(1) اتحاد العاصمة.. الفريق الجزائري إلى النهائي 2 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي 3 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري 4 الكونفدرالية – موعد مباراتي الزمالك ضد اتحاد العاصمة في النهائي
