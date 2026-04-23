فليك: علينا تقبل نتيجة الفحوصات الطبية لـ يامال.. وهدف توريس صحيح

شدد هانز فليك مدرب برشلونة على أن إصابة لامين يامال جناح الفريق مؤثرة لكن يجب انتظار نتائج الفحوصات الطبية غدا لمعرفة النتيجة النهائية لحالة اللاعب.

وغادر لامين يامال المباراة أمام سيلتا فيجو في الدقيقة 40 بعد تعرضه لإصابة بعدما سجل ركلة الجزاء بنجاح.

وقال فليك في تصريحات لشبكة "موفي ستار" الإسبانية: "علينا انتظار الفحوصات النهائية غدا لمعرفة حالة لامين بشكل واضح، الأمر ليس سهلا، لكن علينا تقبله، وكذلك الحال مع جواو كانسيلو ظهير برشلونة".

وعن المباراة أمام سيلتا فيجو قال: "نحن سعداء بالفوز، عانينا كثيرا، سيلتا فيجو فريق يلعب بشكل جيد جدا، لكن في النهاية نجحنا في تحقيق النقاط الثلاث".

وواصل "الشوط الأول كان مختلفا عما توقعناه، وتعرضنا لإصابتين خلاله، وهذا يؤثر على الفريق".

وأتم "في الشوط الثاني نافسنا كفريق، لكن يمكننا أن نكون أفضل بكثير لأن لدينا الجودة".

وعن هدف فيران توريس مهاجم برشلونة الملغي قال: "هدف فيران الثاني كان صحيحا، وأود معرفة سبب احتسابه تسللا".

وسجل فيران توريس هدف ثاني لصالح برشلونة في الدقيقة 52 لكن ألغاه الحكم لوجود تسلل.

وحقق برشلونة انتصارا ثمينا أمام سيلتا فيجو بهدف مقابل لا شيء في إطار الجولة 33 من الدوري الإسباني.

وسجل هدف برشلونة الوحيد لامين يامال.

ووصل برشلونة لانتصاره الثامن على التوالي في الدوري الإسباني.

ورفع برشلونة رصيده للنقطة 82 في صدارة الدوري الإسباني وبفارق 9 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد سيلتا فيجو عند النقطة 44 في المركز السابع.