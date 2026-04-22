عودة إلى برلين.. بايرن ميونيخ إلى نهائي كأس ألمانيا بثنائية ضد ليفركوزن

الأربعاء، 22 أبريل 2026 - 23:59

كتب : FilGoal

لويس دياز - بايرن ميونيخ

تأهل بايرن ميونيخ إلى نهائي كأس ألمانيا بالفوز باير ليفركوزن في نصف النهائي ومواصلا البحث عن مزيد من الألقاب.

وحسم بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني بالفعل قبل 4 جولات على النهاية، كما وصل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعود بايرن ميونيخ لنهائي الكأس لأول مرة منذ موسم 2019-2020.

وغاب البافاري عن نهائي الكأس في آخر 5 نسخ، والآن وصل للنهائي للمرة الـ 25 في تاريخه.

وحقق بايرن اللقب للمرة الـ 20 وخسر النهائي في 4 مناسبات آخرها في 2017-18.

وينتظر البافاري الفائز من مباراة شتوتجارت وفرايبورج في المباراة النهائية يوم 23 مايو على الملعب الأولمبي في برلين حيث تقام المباراة النهائية كل عام منذ 1985.

وسجل هاري كين هدف تقدم البافاري في ملعب باي أرينا معقل ليفركوزن في الدقيقة 22.

هدف رفع به رصيده لـ 7 أهداف في صدارة ترتيب هدافي كأس ألمانيا.

وفي الدقيقة 90+3 أنهى الكولومبي لويس دياز اللقاء بالهدف الثاني.

بايرن ميونيخ باير ليفركوزن كأس ألمانيا
أخر الأخبار
فوتبول لندن: جاهزية كالافيوري لمباراة أتلتيكو مدريد دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - أيك السويدي يتقدم بعرض لضم أمادي 25 دقيقة | ميركاتو
ستاندرد: فابريجاس ضمن المرحشين لتدريب تشيلسي.. وتعليق رئيس كومو 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
موندو ديبورتيفو: بعد فقدان فرصة أبطال أوروبا مع تشيلسي.. كوكوريا يفتح الباب أمام برشلونة 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماركا: إصابات مبابي في ريال مدريد تصيبه بالإحباط بعد اقترابه من معادلة سجله مع سان جيرمان ساعة | الدوري الإسباني
المدينة التي تشبه بوينس آيرس.. أس: إنزو فيرنانديز يسافر إلى مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك: نيوكاسل منفتح على بيع جوردون وسط اهتمام بايرن وتشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
فيفا يعلن رفع إيقاف القيد عن الاتحاد السكندري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري
/articles/527800/عودة-إلى-برلين-بايرن-ميونيخ-إلى-نهائي-كأس-ألمانيا-بثنائية-ضد-ليفركوزن