عودة إلى برلين.. بايرن ميونيخ إلى نهائي كأس ألمانيا بثنائية ضد ليفركوزن

تأهل بايرن ميونيخ إلى نهائي كأس ألمانيا بالفوز باير ليفركوزن في نصف النهائي ومواصلا البحث عن مزيد من الألقاب.

وحسم بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني بالفعل قبل 4 جولات على النهاية، كما وصل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعود بايرن ميونيخ لنهائي الكأس لأول مرة منذ موسم 2019-2020.

وغاب البافاري عن نهائي الكأس في آخر 5 نسخ، والآن وصل للنهائي للمرة الـ 25 في تاريخه.

وحقق بايرن اللقب للمرة الـ 20 وخسر النهائي في 4 مناسبات آخرها في 2017-18.

وينتظر البافاري الفائز من مباراة شتوتجارت وفرايبورج في المباراة النهائية يوم 23 مايو على الملعب الأولمبي في برلين حيث تقام المباراة النهائية كل عام منذ 1985.

وسجل هاري كين هدف تقدم البافاري في ملعب باي أرينا معقل ليفركوزن في الدقيقة 22.

هدف رفع به رصيده لـ 7 أهداف في صدارة ترتيب هدافي كأس ألمانيا.

وفي الدقيقة 90+3 أنهى الكولومبي لويس دياز اللقاء بالهدف الثاني.