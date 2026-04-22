موندو ديبورتيفو: إصابة يامال قد تنهي موسمه

الأربعاء، 22 أبريل 2026 - 23:44

كتب : FilGoal

تعرض لامين يامال جناح برشلونة، لإصابة خلال مواجهة فريقه أمام سيلتا فيجو المقامة حاليا في الجولة 33 من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة خروج جواو كانسيلو أولا بعد 20 دقيقة بسبب الإصابة، قبل أن يغادر لامين يامال عند الدقيقة 40، رغم نجاحه في تسجيل هدف التقدم من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه.

بعد توديع دوري الأبطال.. لامين يامال يعد جماهير برشلونة بتحقيق اللقب يوما ما نجم أرسنال الشاب يحطم رقم لامين يامال في دوري أبطال أوروبا "الهتافات دليل على جهلكم وعنصريتكم".. بيان لامين يامال بعد ما بدر من جماهير إسبانيا دي لا فوينتي: سنحاول إشراك أكبر عدد من اللاعبين.. وسنحمي لامين يامال

وبعد تنفيذ الركلة مباشرة، اشتكى اللاعب من آلام في العضلة الخلفية اليمنى، وطلب التبديل، ليقرر الجهاز الفني خروجه على الفور.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الفحوصات الأولية وجود اشتباه في تمزق بالعضلة الخلفية، وهي إصابة قد تعني نهاية موسمه في الدوري الإسباني، مع وجود شكوك حول لحاقه ببداية كأس العالم.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية دقيقة خلال الساعات المقبلة، لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه.

وغادر لامين أرض الملعب متأثرًا بالإصابة، متجهًا إلى غرفة الملابس، في انتظار نتائج الفحوصات النهائية.

وخاض لامين يامال مع برشلونة الموسم الحالي 44 مباراة، مسجلا 23 هدفا وصنع 18 آخرين.

منع 4 ركلات ترجيحية.. موتا يقود لاتسيو إلى نهائي كأس إيطاليا على حساب أتالانتا إبراهيم عادل: لم أتوقع صفقة زيزو.. وجماهير الأهلي تضعك تحت ضغط أكبر من الزمالك فليك: علينا تقبل نتيجة الفحوصات الطبية لـ يامال.. وهدف توريس صحيح عودة إلى برلين.. بايرن ميونيخ إلى نهائي كأس ألمانيا بثنائية ضد ليفركوزن انتصار وإصابات.. برشلونة يحقق فوزه الثامن على التوالي في الدوري أمام سيلتا فيجو في غياب عبد المنعم.. نيس يتأهل إلى نهائي كأس فرنسا جوارديولا: فعلنا كل شيء أمام بيرنلي.. ولماذا أشعر بالإحباط مانشستر سيتي يخطف الصدارة من أرسنال بعد 207 يوما بفوز صعب على بيرنلي
منع 4 ركلات ترجيحية.. موتا يقود لاتسيو إلى نهائي كأس إيطاليا على حساب أتالانتا 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
إبراهيم عادل: لم أتوقع صفقة زيزو.. وجماهير الأهلي تضعك تحت ضغط أكبر من الزمالك ساعة | الكرة الأوروبية
فليك: علينا تقبل نتيجة الفحوصات الطبية لـ يامال.. وهدف توريس صحيح ساعة | الكرة الأوروبية
عودة إلى برلين.. بايرن ميونيخ إلى نهائي كأس ألمانيا بثنائية ضد ليفركوزن ساعة | الكرة الأوروبية
انتصار وإصابات.. برشلونة يحقق فوزه الثامن على التوالي في الدوري أمام سيلتا فيجو ساعة | الكرة الأوروبية
في غياب عبد المنعم.. نيس يتأهل إلى نهائي كأس فرنسا ساعة | الكرة الأوروبية
جوارديولا: فعلنا كل شيء أمام بيرنلي.. ولماذا أشعر بالإحباط ساعة | الدوري الإنجليزي
موندو ديبورتيفو: إصابة يامال قد تنهي موسمه 2 ساعة | الكرة الأوروبية
