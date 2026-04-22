موندو ديبورتيفو: إصابة يامال قد تنهي موسمه

تعرض لامين يامال جناح برشلونة، لإصابة خلال مواجهة فريقه أمام سيلتا فيجو المقامة حاليا في الجولة 33 من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة خروج جواو كانسيلو أولا بعد 20 دقيقة بسبب الإصابة، قبل أن يغادر لامين يامال عند الدقيقة 40، رغم نجاحه في تسجيل هدف التقدم من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه.

وبعد تنفيذ الركلة مباشرة، اشتكى اللاعب من آلام في العضلة الخلفية اليمنى، وطلب التبديل، ليقرر الجهاز الفني خروجه على الفور.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الفحوصات الأولية وجود اشتباه في تمزق بالعضلة الخلفية، وهي إصابة قد تعني نهاية موسمه في الدوري الإسباني، مع وجود شكوك حول لحاقه ببداية كأس العالم.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية دقيقة خلال الساعات المقبلة، لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه.

وغادر لامين أرض الملعب متأثرًا بالإصابة، متجهًا إلى غرفة الملابس، في انتظار نتائج الفحوصات النهائية.

وخاض لامين يامال مع برشلونة الموسم الحالي 44 مباراة، مسجلا 23 هدفا وصنع 18 آخرين.