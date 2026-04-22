دوري أبطال آسيا 2 - كومان يقود النصر إلى النهائي بخماسية ضد الأهلي القطري

الأربعاء، 22 أبريل 2026 - 23:22

كتب : FilGoal

أنجيلو - كينجسلي كومان - النصر

تأهل النصر السعودي لنهائي دوري أبطال آسيا 2 بالفوز على الأهلي القطري في نصف النهائي بنتيجة 5-1.

وشارك كريستيانو رونالدو أساسيا في اللقاء للمرة الثانية على التوالي.

وأهدر يوليان دراكسلر فرصة التقدم للأهلي بإهدار ركلة جزاء في الدقيقة 7.

وبعد 3 دقائق تقدم الأهلي بفضل هدف من سيكو يانساني في الدقيقة العاشرة.

وسرعان ما تعادل النصر في الدقيقة 12 عن طريق كينجسلي كومان بهدف أول.

وبعج 5 دقائق ألغت تقنية الفيديو هدفا للجناح الفرنسي.

وفي الدقيقة 23 سجل أنجيلو هدف النصر الثاني، وأنهى كومان الشوط الأول بهدف في الدقيقة 45+7 لتصبح النتيجة 3-1.

وفي الشوط الثاني أصبحت النتيجة 4-1 عن طريق كينسجلي كومان في الدقيقة 63 الذي سجل ثالث أهدافه.

وشارك عبد الله الحمدان بدلا من رونالدو في الدقيقة 78 وبعد دقيقتين فقط أضاف الهدف الخامس للنصر.

وسيلتقي النصر مع جامبا أوساكا الياباني بعد الفوز على بانكوك يونايتد التايلاندي بنتيجة 3-1 ذهابا وإيابا.

وسيقام النهائي يوم 16 مايو المقبل على ملعب الأول بارك في السعودية.

