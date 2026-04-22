مانشستر سيتي يخطف الصدارة من أرسنال بعد 207 يوما بفوز صعب على بيرنلي

تصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي بالفوز على بيرنلي بنتيجة 1-0 في لقاء مقدم من الجولة 34 من المسابقة.

سجل إرلينج هالاند هدف عودة سيتي لصدارة الترتيب.

وخاض سيتي اللقاء بشكل مبكر نظرا لخوضه مواجهة في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مطلع الأسبوع المقبل ضد ساوثامبتون.

أرسنال تصدر ترتيب الدوري الإنجليزي لمدة 207 يوما والآن مانشستر سيتي في القمة على حساب الجنرز قبل جولات الحسم الأخيرة.

وتصدر سيتي الترتيب برصيد 70 نقطة بفارق الأهداف المسجلة متفوقا على أرسنال بعدما تعادلا في عدد النقاط (70) وفارق الأهداف (37).

فيما هبط بيرنلي بشكل رسمي إلى الدرجة الأولى الإنجليزية بعدما توقف رصيده عند 20 نقطة في المركز الـ 19 وقبل الأخير ليصبح ثاني الهابطين بعد ولفرهامبتون متذيل الترتيب.

وسيلتقي سيتي في الجولة 35 مع إيفرتون، فيما يواجه بيرنلي نظيره ليدز.

وصف المباراة

بدأ اللقاء قويا من الطرفين، جادون أنتوني سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 3.

ومنعت العارضة تصويبة ريان شرقي في الدقيقة 4 بعد عرضية أرضية من أنطوان سيمينيو.

الدقيقة الخامسة شهدت هدف اللقاء الوحيد، بينية من دوكو انفرد على إثرها هالاند وسجل الهدف.

إيرلينغ هالاند يفتتح التسجيل لمانشستر سيتي ⚽️#الدوري_الانجليزي_الممتاز pic.twitter.com/271J4h94IV — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 22, 2026

ورفع النرويجي رصيده لـ 24 نقطة في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بفارق 3 أهداف عن إيجور تياجو لاعب برينتفورد.

حاول سيتي في الدقائق التالية لكن شرقي ونيكو أوريلي أهدرا الفرص واحدة تلو الأخرى.

في الشوط الثاني مرت تصويبة سيمينيو أعلى العارضة في الدقيقة 49.

ومنع القائم الأيسر في الدقيقة 55 فرصة محققة من هالاند.

وبعد 7 دقائق رفض الحكم احتساب ركلة جزاء لصالح برناردو سيلفا.

واصل لاعبو سيتي مسلسل إهدار الفرص وفي الدقيقة 90 أهدر أوريلي فرصة محققة في مواجهة المرمى بتصويبة سهلة لتنتهي المباراة بفوز سيتي وتصدره.