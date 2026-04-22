التعثر الرابع تواليا.. أتلتيكو مدريد يواصل عروضه المخيبة بالسقوط أمام إلتشي بثلاثية

سقط أتلتيكو مدريد أمام إلتشي بنتيجة 3-2 في الجولة 33 المقدمة عن الجولة 32 في الدوري الإسباني.

وستقام الجولة 32 الأسبوع المقبل بعدما تم تأجيلها لأسباب تنظيمية بسبب إقامة نهائي كأس ملك إسبانيا بين أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد والتي انتصر بها سوسيداد بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي والإضافي.

وسجل ثلاثية إلتشي كل من: أندري سيلفا هدفين، وديفيد أفنجروبر، بينما أحرز ثنائية أتلتيكو مدريد نيكولاس جونزاليس.

ووصل أتلتيكو مدريد لهزيمته الرابعة على التوالي في الدوري الإسباني.

ورفع إلتشي رصيده للنقطة 35 في المركز 14، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة 57 في المركز الرابع.

سجل نيكولاس جونزاليس الهدف الأول في الدقيقة 10 بصناعة رودريجو ميندوزا.

وعادل ديفيد أفنجروبر لصالح إلتشي في الدقيقة 18.

وتلقى تياجو ألمادا بطاقة حمراء بعدما تسبب في ركلة جزاء لصالح إلتشي بعد مرور 30 دقيقة.

وسجل أندري سيلفا هدف التقدم لصالح إلتشي في الدقيقة 33 من علامة الجزاء.

وأحرز نيكولاس جونزاليس هدف التعادل لصالح أتلتيكو مدريد بعد تقدم إلتشي بدقيقة واحدة.

وأعاد أندري سيلفا التقدم من جديد لصالح إلتشي في الدقيقة 75 بتسديدة متقنة سكنت شباك يان أوبلاك في مباراته الأولى بعد عودته من الإصابة والتي غاب بسببها في 4 مباريات سابقة.

ليحقق إلتشي انتصارا هاما يبعده عن مناطق الهبوط بفارق 3 نقاط عن ألافيس أول المهددين بالهبوط، ويواصل أتلتيكو مدريد تعثراته في الدوري الإسباني.