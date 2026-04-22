تقرير: أليسون يمنح يوفنتوس الضوء الأخضر للانتقال

منح أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الضوء الأخضر لنادي يوفنتوس من أجل التفاوض للانضمام إلى الفريق.

وكشف تقرير قناة TV dello sport أن أليسون بيكر حارس ليفربول منح موافقته المبدئية للانتقال إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأوضح التقرير أن يوفنتوس وضع الحارس البرازيلي على رأس أولوياته لتدعيم مركز حراسة المرمى في الموسم الجديد.

ويأتي ذلك بدعم من المدرب لوتشيانو سباليتي الذي سبق له العمل مع أليسون خلال فترتهما في روما.

ويرى سباليتي أن الحارس البرازيلي هو الخيار الأنسب لقيادة مركز حراسة المرمى في الفريق.

من جانبه، مدد ليفربول عقد أليسون لموسم إضافي، لتجنب رحيله مجانا.

لكن النادي الإنجليزي يخطط للاعتماد مستقبلا على جيورجي مامارداشفيلي كحارس أساسي.

وضع أليسون الحالي داخل ليفربول يجعله منفتحا على خوض تجربة جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن العرض المتوقع يتضمن عقدا لمدة عامين مع خيار التمديد لعام ثالث، أو عقدا مباشرا لمدة 3 سنوات.

ومن المنتظر أن تبدأ إدارة يوفنتوس مفاوضاتها الرسمية مع ليفربول خلال الأيام المقبلة لحسم الصفقة.