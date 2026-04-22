كرة طائرة - موعد نهائي إفريقيا للسيدات بين الأهلي والبنك التجاري الكيني.. والقنوات الناقلة

الأربعاء، 22 أبريل 2026 - 20:55

كتب : FilGoal

فريق سيدات الأهلي - كرة طائرة

يواجه فريق سيدات الأهلي نظيره البنك التجاري الكيني في نهائي بطولة إفريقيا للأندية.

وتستضيف صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة منافسات البطولة.

وتختتم البطولة مساء غدا الخميس الموافق 23 من شهر أبريل الجاري.

ويسعى الأهلي لتحقيق اللقب للمرة 11 في تاريخه ويعود آخر تتويج للقلعة الحمراء في 2019.

وكان الأهلي قد تغلب على قرطاج التونسي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في نصف النهائي.

بينما نجح البنك التجاري الكيني في الفوز بنفس النتيجة على الأنابيب الكيني.

موعد نهائي بطولة إفريقيا للسيدات

تقام المباراة الخميس 23 أبريل.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت بلس بتعليق محمد بكر.

كما سيتم نقل المباراة عبر قناة النادي الأهلي.

وينطلق اللقاء في تمام الرابعة عصرا.

وتستضيف صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

