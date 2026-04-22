38 ثانية.. أوجولا يسجل أسرع أهداف موسم 2025-26 في الدوري المصري
الأربعاء، 22 أبريل 2026 - 20:43
كتب : FilGoal
سجل صديق أوجولا لاعب سيراميكا كليوباترا أسرع أهداف الموسم الحالي من الدوري المصري في شباك سموحة.
ويلتقي سموحة وسيراميكا في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية من الدوري المصري.
وحوّل أوجولا هدف سيراميكا الأول بمتابعة لتصويبة فاخري لاكاي معلنا أول أهداف اللقاء في الثانية 38 من انطلاق المباراة.
ووصل أوجولا للهدف السابع له هذا الموسم في الدوري المصري.
أسرع أهداف هذا الموسم من توقيع أوجولا
ويعد الموسم الحالي هو ثاني أفضل مواسمه تهديفيا في الدوري المصري بعد موسم 2021-22 مع سموحة.
فيما يظل موسم 2023-24 الذي سجل خلالها 11 هدفا هو الأفضل تهديفيا له على الإطلاق.
وخاض النيجيري هذا الموسم 26 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 8 أهداف وصنع 3.