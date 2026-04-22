الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز والقناة الناقلة والمعلقين

يواجه الزمالك منافسه بيراميدز في الجولة الثالثة من مرحلة حسم لقب الدوري المصري.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 46 نقطة.

ويأتي بيراميدز في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة.

وكان الزمالك قد تغلب على المصري بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الأولى بينما بيراميدز تعادل مع المصري بهدف لكل فريق.

وحقق الزمالك انتصارا ثمينا أمام بيراميدز في مباراة الدور الأول بهدف مقابل لا شيء، ويبحث الفريق عن تجديد الانتصار في مباراة مرحلة حسم لقب الدوري المصري للابتعاد بالصدارة.

موعد مباراة الزمالك أمام بيراميدز

تقام المباراة الخميس 23 أبريل.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويعلق على المباراة بلال علام.