تشكيل مانشستر سيتي - هالاند يقود الهجوم أمام بيرنلي.. ومرموش على مقاعد البدلاء

يقود إيرلينج هالاند هجوم مانشستر سيتي أمام بيرنلي في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

ويتواجد الدولي المصري عمر مرموش على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي منذ مواجهة وست هام والتي انتهت بالتعادل 1-1.

ويحتل مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 بمباراة أقل عن أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي، ويتواجد بيرنلي في المركز 19 برصيد 20 نقطة.

وأعلن بيب جوارديولا تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة بيرنلي والتي ستنطلق في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

الدفاع: ريان آيت نوري - مارك جيهي - عبد القادر خوسانوف - ماتيوس نونيز.

الوسط: بيرناردو سيلفا - نيكو أورايلي - أنطوني سيمينيو.

الهجوم: جيرمي دوكو - إيرلينج هالاند - ريان شرقي.

ويبحث مانشستر سيتي عن تحقيق الانتصار اليوم ليحتل صدارة الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت، فيما يبحث بيرنلي عن محاولة الهروب من مناطق الهبوط.