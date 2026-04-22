استعدادا لأمم إفريقيا للناشئين.. مواجهتان لمنتخب مصر أمام الجزائر

الأربعاء، 22 أبريل 2026 - 19:21

كتب : FilGoal

أعلن اتحاد الكرة المصري إقامة مباراتين وديتين لمنتخب مصر مواليد 2009 أمام الجزائر.

وسيخوض المنتخب الذي يدربه حسين عبد اللطيف المباراتين يومي 24 و27 أبريل الحالي، على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية.

وتأتي هاتان المواجهتان، ضمن الخطة الفنية، التي وضعها حسين عبد اللطيف، المدير الفني لمنتخب الناشئين، لرفع الكفاءة البدنية والذهنية للاعبين، وتطبيق الجمل التكتيكية، مما يمنح الجهاز الفني فرصة أخيرة لتقييم العناصر المختارة، وتثبيت التشكيل الأساسي، الذي سيخوض غمار البطولة القارية.

ويواصل المنتخب الوطني، تدريباته اليومية بجدية تامة، داخل معسكره المغلق، الذي بدأ منذ عدة أيام ويستمر حتى موعد السفر للمشاركة في البطولة، التي تنطلق في 13 من مايو المقبل.

ويتواجد منتخب مصر في أمم إفريقيا تحت 17 عاما في المجموعة الأولى بمواجهة المغرب وتونس وإثيوبيا.

وتتأهل أول 10 منتخبات في البطولة إلى نهائيات كأس العالم 2026 للناشئين والتي ستقام في قطر.

