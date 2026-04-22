الثاني على التوالي لكل فريق.. التعادل يحسم مواجهة المصري ضد إنبي

حسم التعادل مواجهة المصري ضد إنبي ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري.

وخطف المصري التعادل أمام إنبي بهدفين لكل فريق ليصبح التعادل الثاني على التوالي لكل فريق.

ورفع إنبي رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس بينما المصري في المركز السادس برصيد 34 نقطة.

وتقدم إنبي مبكرا عن طريق محمد شريف حتحوت في الدقيقة الرابعة.

هجمة مرتدة زي ما قال الكتاب 👌 حتحوت يسجل الهدف الأول لإنبي في شباك المصري

وهدأ اللقاء عقب تسجيل هدف إنبي وسط سيطرة من لاعبي المصري بحثا عن التعادل.

وباغت حتحوت دفاعات المصري بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 36 لكن ارتطمت بالقائم الأيمن لعصام ثروت.

واحتسم محمود بسيوني حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح المصري في الدقيقة 39 بعد لمسة يد.

ونجح ميدو جابر في تسجيل التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 41 بعدما ارتطمت الكرة بعبد الرحمن سمير حارس مرمى إنبي.

ولم يتأخر إنبي كثيرا إذ نجح أقطاي عبد الله في تسجيل هدف التقدم لإنبي سريعا في الدقيقة 43.

وهيمن فريق المصري على الكرة في الشوط الثاني بحثا عن التعادل.

واستغل منذر طمين عرضية رائعة من مواطنه عبد الرحيم دغموم في الدقيقة 77 وحولها داخل شباك إنبي مسجلا التعادل.

ويحل إنبي ضيفا على الزمالك يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

بينما يواجه المصري فريق سموحة بنفس اليوم.