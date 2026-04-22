سكاي: كيفو يسعى لتجديد عقد تشالهان أوجلو

يتمسك كريستيان كيفو مدرب إنتر باستمرار هاكان تشالهان أوجلو لاعب الفريق ضمن صفوفه.

وينتهي عقد لاعب الوسط التركي بنهاية الموسم المقبل، وسط اهتمام من جالاتاسراي بضمه في الصيف.

وكشف تقرير شبكة سكاي أن كريستيان كيفو مدرب إنتر يتمسك ببقاء تشالهان أوجلو مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ورغم ذلك، توقفت مفاوضات التجديد بسبب الإصابات التي عانى منها اللاعب في بداية العام.

ويدفع كيفو إدارة إنتر لإعادة فتح باب التفاوض، لرغبته في بناء خط الوسط حول اللاعب التركي.

وقدم تشالهان أوجلو أداء مميزا في فوز إنتر على كومو 3-2 في كأس إيطاليا، إذ سجل هدفين وصنع هدف الفوز.

وأثبت اللاعب مجددا أهميته في تشكيل الفريق، بعدما قاد إنتر لتحقيق الانتصار.

ويعد تشالهان أوجلو من أعلى اللاعبين أجرا في الفريق، إذ يتقاضى نحو 6.5 مليون يورو سنويا.

وترغب إدارة إنتر في تخفيض راتب اللاعب، وهو ما قد يعقد المفاوضات بين الطرفين.