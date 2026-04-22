تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي للمباراة الثانية ضد باريس سان جيرمان

الأربعاء، 22 أبريل 2026 - 18:18

كتب : FilGoal

يبدأ مصطفى محمد أساسيا في هجوم نانت للمباراة الثانية على التوالي مع نانت ضد باريس سان جيرمان في الجولة 26 من الدوري الفرنسي.

وتأجلت المباراة سابقا بسبب مشاركة باريس سان جيرمان الأوروبية.

وشارك مصطفى أساسيا في اللقاء بعدما سجل هدف فريقه في المباراة الماضية ضد بريست في التعادل 1-1.

وخاض مصطفى 21 مباراة هذا الموسم بقميص نانت سجل خلالها 4 أهداف.

وجاء تشكيل نانت

حراسة المرمى: أنتوني لوبيز

الدفاع: فريدريك جليبرت – علي يوسف – نيكولا كوزا – ديفير ماشادو

الوسط: لويس ليروا – إبراهيما سيسوكو – يوهان لابينان

الهجوم: ماتيس ألبين – مصطفى محمد – ماثيو أكابادني

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 63 نقطة من 28 مباراة بفارق نقطة عن لانس الوصيف.

فيما يحتل نانت المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 20 بفارق 9 نقاط عن مراكز البقاء.

