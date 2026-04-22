موندو ديبورتيفو: المحكمة تؤيد براءة نيمار وبرشلونة في قضية انتقاله

أيدت المحكمة العليا الإسبانية حكم براءة نيمار دا سيلفا وبرشلونة، إلى جانب ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو ونادي سانتوس، في قضية انتقال اللاعب عام 2013.

ووفقا لما كشفته صحيفة موندو ديبورتيفو فقد رفضت المحكمة الطعن المقدم من شركة DIS البرازيلية، التي اتهمت الأطراف بالفساد والاحتيال في صفقة انتقال اللاعب البرازيلي.

وأوضحت المحكمة أن DIS كانت تمتلك 40% من الحقوق الاقتصادية للاعب، لكنها لم تكن تملك الحقوق الاتحادية التي تسمح بإتمام الانتقال بين الأندية.

وأكدت أن الشركة حصلت بالفعل على نصيبها من قيمة الصفقة، والتي بلغت نحو 6.84 مليون يورو من إجمالي 17.1 مليون يورو.

وأشارت إلى أن الاتفاقات المبرمة بين برشلونة واللاعب قبل انتقاله كانت قانونية، وهدفت لضمان التعاقد معه مستقبلا حال أصبح لاعبا حرا.

وشددت المحكمة على عدم وجود أي دليل على نية احتيال أو إضرار بحقوق الشركة، وأن التعاقدات كانت ضمن الإطار الرياضي وليس الجنائي.

كما أوضحت أن دفع 40 مليون يورو كان مقابل أولوية التعاقد مستقبلا، وليس جزءا من صفقة انتقال خفية كما ادعت الشركة.

وأضافت أن أي مخالفات محتملة تتعلق بلوائح فيفا تندرج تحت القانون الرياضي، وليس القانون الجنائي.

واختتمت المحكمة بأن انتقال نيمار إلى برشلونة جاء بقرار رياضي بحت، دون وجود فساد أو احتيال من أي طرف.