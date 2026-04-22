ذا أثلتيك: إصابة إستيفاو تهدد مشاركته في كأس العالم

الأربعاء، 22 أبريل 2026 - 17:29

كتب : FilGoal

تهدد إصابة إستيفاو جناح تشيلسي التي تعرض لها خلال مباراة مانشستر يونايتد مشاركته المحتملة بقميص منتخب البرازيل في كأس العالم 2026.

وتعرض الجناح الشباب لإصابة قوية في أوتار الركبة خلال مشاركته مع فريقه أمام مانشستر يونايتد مطلع الأسبوع الجاري.

وسقط تشيلسي أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 1-0 المباراة التي جمعت بينهم في إطار الجولة 33.

وبحسب تقرير شبكة "ذا أثليتك" تعد الإصابة من الدرجة الرابعة، وهي أخطر إصابات العضلة الخلفية، ما يقلل بشكل كبير من فرص لحاق اللاعب بكأس العالم 2026.

وأوضح التقرير أن الجهاز الطبي يقيم حالة اللاعب حاليا، وسط توقعات بغيابه لفترة طويلة، قد تنهي آماله في التواجد ضمن قائمة منتخب البرازيل.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات خلال الفترة المقبلة لتحديد مدة غيابه وبرنامج التأهيل المناسب.

وخاض ستيفاو مع تشيلسي الموسم الحالي 36 مباراة مسجلا 8 أهداف وصنع 4 آخرين.

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة التي تضم كل من: المغرب، وهايتي، وأسكتلندا، ولمعرفة باقي مجموعات كأس العالم (طالع التفاصيل).

وسينطلق كأس العالم 2026 11 يونيو المقبل بمباراة المكسيك وجنوب إفريقيا في افتتاح البطولة، وهو افتتاح مكرر من كأس العالم 2010.

