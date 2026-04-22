كما انفرد في الجول - الغازي يدير قمة الزمالك وبيراميدز.. وحسام طه ضمن 3 حكام فيديو

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم حكام مباراة الزمالك ضد بيراميدز بمسابقة الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز مساء الخميس على استاد القاهرة بالجولة الثالثة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

وكشف اتحاد الكرة عن تعيين محمد الغازي حكما لمباراة الزمالك ضد بيراميدز بمسابقة الدوري.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الغازي سيقود المباراة كحكم ساحة، بينما سيتواجد أحمد حسام ضمن حكام تقنية الفيديو. (طالع التفاصيل)

وجاء طاقم حكام مباراة الزمالك ضد بيراميدز بالكامل كالتالي:

محمد الغازي: حكم ساحة

محمود أبو الرجال: حكم مساعد

يوسف البساطي: حكم مساعد

محمد العتباني: حكم رابع

محمد الشناوي: حكم تقنية الفيديو

أحمد حسام طه: حكم تقنية فيديو مساعد

محمود دسوقي: حكم تقنية فيديو مساعد.

وسبق للغازي قيادة 3 مباريات لبيراميدز خلال الموسم الحالي، وحقق خلالهم الفريق الفوز في مباراتين وخسر واحدة من مودرن سبورت بالجولة الرابعة.

كما قاد الغازي 3 مباريات للزمالك بجميع البطولات حقق الفريق الوز خلالهم.

وبشكل عام لعب الغازي 21 مباراة منذ بداية الموسم الحالي في جميع البطولات.

ويحتل الزمالك حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 46 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.