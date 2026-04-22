خبر في الجول - محمد الغازي حكما لمباراة الزمالك ضد بيراميدز

الأربعاء، 22 أبريل 2026 - 15:10

كتب : بسام أبو بكر

محمد الغازي - الزمالك ضد الجونة

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين محمد الغازي حكما لمباراة الزمالك ضد بيراميدز.

وعلم FilGoal.com أن الغازي سيقود المباراة كحكم ساحة، بينما سيتواجد أحمد حسام طه كحكم لتقنية الفيديو.

كما علم FilGoal.com أن الحكم المساعد أحمد حسام طه، سيتواجد على تقينة الفيديو خلال مباراة الزمالك ضد بيراميدز بناء على رغبة أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام أحمد حسام طه يحمل الرخصة الخاصة بالعمل كحكم لتقنية الفيديو، ورويز قرر الاستعانة به على تقنية الفيديو بعدما تواجد ضمن طاقم حكام مباراة حرس الحدود والاتحاد كحكم مساعد يوم الأحد الماضي

سويلم: الزمالك قد يلعب في الدوري بين ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية عودة أحمد حسام لتدريبات الزمالك الجماعية إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري خبر في الجول - ثلاثي بيراميدز يتماثل للشفاء قبل مواجهة الزمالك

كما يتواجد كل من محمود أبو الرجال ويوسف البساطي كحكمان مسعادان.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز غدا على استاد القاهرة بالجولة الثالثة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

وسبق للغازي قيادة 3 مباريات لبيراميدز خلال الموسم الحالي، وحقق خلالهم الفريق الفوز في مباراتين وخسر واحدة من مودرن سبورت بالجولة الرابعة.

كما قاد الغازي 3 مباريات للزمالك بجميع البطولات حقق الفريق الوز خلالهم.

وبشكل عام لعب الغازي 21 مباراة منذ بداية الموسم الحالي في جميع البطولات.

ويحتل الزمالك حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 46 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

الظهور الأول بعد شكوى الأهلي.. محمود وفا حكما لمباراة غزل المحلة ضد بتروجت كما انفرد في الجول - الغازي يدير قمة الزمالك وبيراميدز.. وحسام طه ضمن 3 حكام فيديو تشكيل المصري - عودة دغموم.. واستمرار غياب صلاح محسن ضد إنبي تقرير: الأهلي ينافس بروج البلجيكي على ضم الإيفواري سيسه مواعيد مباريات الأربعاء 22 أبريل - برشلونة ضد سيلتا فيجو.. ومانشستر سيتي يواجه بيرنلي سويلم: الزمالك قد يلعب في الدوري بين ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية معروف حكما لمواجهة سموحة ضد سيراميكا.. وبسيوني للمصري أمام إنبي إبراهيم عادل: الأهلي تفاوض معي في يناير عن طريق النني
قائمة برشلونة - ليفاندوفسكي ويامال في الهجوم أمام سيلتا فيجو.. واستمرار غياب رافينيا 36 دقيقة | الدوري الإسباني
الظهور الأول بعد شكوى الأهلي.. محمود وفا حكما لمباراة غزل المحلة ضد بتروجت 58 دقيقة | الدوري المصري
كما انفرد في الجول - الغازي يدير قمة الزمالك وبيراميدز.. وحسام طه ضمن 3 حكام فيديو ساعة | الدوري المصري
تشكيل المصري - عودة دغموم.. واستمرار غياب صلاح محسن ضد إنبي ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - محمد الغازي حكما لمباراة الزمالك ضد بيراميدز
للمرة الأولى في تاريخها.. فرنسا تستضيف كأس العالم لكرة السلة 2031 ساعة | كرة سلة
بوجبا: برونو فيرنانديز سيرشح للكرة الذهبية إذا كان لاعبا بصفوف مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
أسطورة يخلف أسطورة.. جورج هاجي مدربا لرومانيا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
1 انتهت طريق الزمالك - أولمبيك آسفي (1)-(1) اتحاد العاصمة.. الفريق الجزائري إلى النهائي 2 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي 3 الكونفدرالية – موعد مباراتي الزمالك ضد اتحاد العاصمة في النهائي 4 11 نقطة.. الإسماعيلي يعلن ما يتضمنه مقترح الشراكة مع أندية الشركات
