خبر في الجول - محمد الغازي حكما لمباراة الزمالك ضد بيراميدز

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين محمد الغازي حكما لمباراة الزمالك ضد بيراميدز.

كما علم FilGoal.com أن الحكم المساعد أحمد حسام طه، سيتواجد على تقينة الفيديو خلال مباراة الزمالك ضد بيراميدز بناء على رغبة أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام أحمد حسام طه يحمل الرخصة الخاصة بالعمل كحكم لتقنية الفيديو، ورويز قرر الاستعانة به على تقنية الفيديو بعدما تواجد ضمن طاقم حكام مباراة حرس الحدود والاتحاد كحكم مساعد يوم الأحد الماضي

كما يتواجد كل من محمود أبو الرجال ويوسف البساطي كحكمان مسعادان.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز غدا على استاد القاهرة بالجولة الثالثة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

وسبق للغازي قيادة 3 مباريات لبيراميدز خلال الموسم الحالي، وحقق خلالهم الفريق الفوز في مباراتين وخسر واحدة من مودرن سبورت بالجولة الرابعة.

كما قاد الغازي 3 مباريات للزمالك بجميع البطولات حقق الفريق الوز خلالهم.

وبشكل عام لعب الغازي 21 مباراة منذ بداية الموسم الحالي في جميع البطولات.

ويحتل الزمالك حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 46 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.