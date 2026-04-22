على رأسهم استاد الإسكندرية.. كاف يعتمد 4 ملاعب مصرية بتصنيفات مختلفة

الأربعاء، 22 أبريل 2026 - 13:50

كتب : محمد جمال

استاد الإسكندرية

حصل عدد من الملاعب المصرية على الاعتماد الرسمي من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

واعتمد كاف 4 ملاعب مصرية بتصنيفات مختلفة بعد استيفاء الشروط.

وجاءت قائمة الملاعب المعتمدة كالتالي:

استاد الإسكندرية – الفئة الثالثة

استاد برج العرب - الفئة الثالثة

الفئة الثالثة (تسمح باستضافة جميع مباريات المنتخبات الوطنية، والأندية المشاركة في البطولات الإفريقية والدولية)

ملعب رايت تو دريم– الفئة الثانية

استاد 30 يونيو (الملعب الفرعي 1) - الفئة الأولى

ويأتي هذا التصنيف وفقًا للائحة الاستادات المعتمدة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث تمثل الفئة الثالثة أعلى درجات الاعتماد، وتسمح باستضافة جميع مباريات المنتخبات الوطنية، والأندية المشاركة في البطولات الأفريقية والدولية.

في المقابل، تُخصص ملاعب الفئتين الأولى والثانية لاستضافة مباريات كرة القدم النسائية، وفرق المراحل السنية، إلى جانب اللقاءات الدولية والأفريقية الخاصة بالفئات العمرية.

